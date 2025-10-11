Zum Hochzeitstag in den Swingerclub: Doch Cosimos Frau weiß noch nichts

Wer mit diesem Mann verheiratet ist, braucht wahrlich starke Nerven. Das weiß wohl niemand besser als Nathalie Gaus, die Frau von Realitystar Cosimo Citiolo. In der kommenden Woche, genauer gesagt am 20. Oktober, feiert das Paar seinen Jahrestag, und wir haben Cosimo auf der Premiere von „Der Promihof“ auf dem Gertrudenhof in Hürth mal gefragt: Wie feiern so Realitystars eigentlich den Tag der Tage.

Nun ja, da hat Cosimo wohl seine ganz eigene Vorstellung von Romantik. „Wer weiß, vielleicht Swingerclub“, lacht der 43-Jährige. Seine Frau weiß davon bislang aber noch nichts. „Ist eine Überraschung“, so der TV-Star.

Cosimo Citiolo: „Das hätte ich nicht erzählen sollen“

Naja, vielleicht kann er damit ja sein Ring-Missgeschick überspielen. „Das hätte ich nicht erzählen sollen. Ich wollte den Ring reinigen. Dann war genau die Toilette neben mir, und er ist reingefallen. Zum Glück habe ich schnell reagiert, und ihn rausgeholt, bevor er komplett reingefallen wäre. Sonst hätte ich ihn nie wieder bekommen“, so Citiolo.

++ Cosimo Citiolo über seine Hochzeit: „Ein paar Momente sind echt verschwommen“ ++

Glück gehabt. Doch Cosimo hat auch eine Erklärung für seinen Dusel. „Wahrscheinlich bin ich ein guter Mensch, deswegen habe ich Glück gehabt, dass ich den Ring wieder holen konnte“, so der „Promihof“-Star.

„Mir fehlen bei dem Mann einfach die Worte“

Das dürfte Show-Kollegin Giulia Siegel durchaus anders sehen. Schimpfte sie doch in der Show, aber auch auf der Premierenfeier über den einstigen „DSDS“-Star. „Mir fehlen bei dem Mann einfach die Worte. Mir fällt kein Euphemismus ein, um das zu beschreiben“, so Giulia gegenüber dieser Redaktion.

„Dieses nicht real zu sein, zu spielen, Sprache zu faken, das ist nicht meins. Ich mag reale Menschen, ich mag keine Menschen, die fake sind. Und das ist einfach komplettes Schauspiel“, erklärt Giulia ihren Ärger. Was sie sonst noch zu kritisieren hatte, kannst du hier nachlesen.

„Der Promihof“ startet am 15. Oktober um 20.15 Uhr bei RTL Zwei oder bereits vorab bei RTL Plus.