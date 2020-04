Coronavirus: Sonja Zietlow teilt kontroverse Aussagen – mit drastischen Konsequenzen

Im Dschungelcamp bringt Sonja Zietlow die Zuschauer mit ihren Albernheiten zum Lachen, in den sozialen Medien hat die Moderatorin zuletzt mit Postings zum Thema Coronavirus eher für hochgezogene Augenbrauen gesorgt.

Harsche Kritik erhielt sie von Fans, die Zietlow jetzt vorwerfen, Verschwörungstheorien um das Coronavirus zu verbreiten.

Coronavirus: Sonja Zietlow schockiert mit Postings

Anfang April schoss sie zum Beispiel erst gegen Raucher – und dann gegen die Politiker. „Mir ist es so was von egal, wer raucht und ob es verboten wird. Jeder kann selbst entscheiden. Nur momentan sind viele Menschen in ihrer Entscheidungsfreiheit begrenzt worden, um eben diese ‘selbst gewählte’ Risikogruppe zu schützen!“

Auch Sonja Zietlow entpuppt sich als Sprachrohr für Verschwörungstheoretiker*innen und Rechte. Scheint so ein RTL-Ding zu sein oder wie?

Warum das Posting? „War eigentlich eine Frage an die Politiker, denen ist die Gesundheit aller ja so wichtig!”, schrieb Sonja Zietlow laut „Redaktionsnetzwerk Deutschland“.

Zietlow geschockt über Facebook-Reaktionen

Weitere Beiträge folgten, am Ostersonntag postete Zietlow eine Liste von Menschen mit Doktortitel, die ihrer Meinung nach in der Gesellschaft als „Verschwörungstheoretiker“ gelten. Viele von ihnen hatten in den vergangenen Wochen fragwürdige oder widerlegte Aussagen über Covid-19 getroffen.

Darunter war zu lesen: „Wer nicht als Verschwörungstheoretiker gilt: Prof. Dorsten, Lothar Wieler RKI, Bill Gates, Spahn”, dazu ein sich wunderndes Emoji.

Nachdem es immer mehr Kritik hagelte, hat die Dschungelcamp-Moderatorin jetzt drastische Konsequenzen gezogen: Sie will „diesem digitalen Watschen-Karussell bis auf weiteres den Rücken kehren“, teilte sie der Deutschen Presse-Agentur mit.

„Ich muss mir leider selbst den Vorwurf machen, dass ich Facebook unterschätzt habe“, heißt es weiter.

Zietlow erlebt Hass im Netz

Auch auf ihrer Website äußerte sich Zietlow zu den Vorwürfen. Respektlos und maßlos haben demnach einige Nutzer ihre Plattform genutzt, „um andere aber auch mich und (sogar meine Hunde) zu beleidigen.“

Sonja Zietlow sorgte mit Facebook-Postings zum Coronavirus für Aufruhr. Foto: imago images / Future Image

Zietlow betonte, dass sie „keiner politischen Partei angehöre“. „Ich lasse mich auch nicht, vor allem ungefragt, vor einen politischen Karren spannen.“ Doch hier gehe es nicht um Politik, sondern um unsere Gesundheit.

„Mir steht es nicht zu, die Maßnahmen zu bewerten“

„Mir steht es nicht zu, die Maßnahmen, die zum Schutz unserer aller Gesundheit getroffen wurden, zu bewerten oder gar zu kritisieren.“ Sie erlebe aber „die Hoffnungslosigkeit“ vieler Freunde.

„Ich glaube, Existenzängste, Arbeitslosigkeit und Isolation können krank machen. Genauso wie Sars-Cov-2.“ Sie wolle das große Ganze sehen und zu bedenken geben, dass viele außerhalb des Virus krank werden können.

Zum Schluss fordert sie ihre Fans auf: „Bin ich deswegen eine Verschwörungstheoretikerin? Entscheidet selbst.“ (vh/mit dpa)