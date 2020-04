Let's Dance: Daniel Hartwich mit beunruhigender Aussage – „Gezwungen, die Staffel einzustellen"

Das öffentliche Leben steht wegen des Coronavirus noch immer weitestgehend still. Zahlreiche TV-Sendungen müssen außerdem pausieren. Doch bei „Let's Dance“ wird munter weitergetanzt.

Noch immer auf Tuchfühlung, noch immer mit viel Körperkontakt. Bei „Let's Dance“ hat sich nicht all zu viel geändert. Nur das Publikum fehlt. Doch wenn Corona auch die Crew der Sendung erreicht, kann das bittere Konsequenzen haben.

Coronavirus: Diese Festivals und Veranstaltungen fallen aus Coronavirus: Diese Festivals und Veranstaltungen fallen aus

„Let's Dance“ geht trotz Coronavirus weiter

Hinter den Kulissen der RTL-Show werden die letzten Vorbereitungen getroffen. Erich Klann nimmt die Fans auf dem Instagram-Account der Sendung mit. Ab in die Maske, dann zur Generalprobe, damit am Abend auch nichts mehr schief gehen kann. Die Stimmung ist ausgelassen.

Auch Daniel Hartwich dürfte schon vor Ort sein. Der Tag der Show ist übrigens der einzige Tag der Woche, an dem der Moderator mit der Produktion in Kontakt kommt. An den anderen Tagen, so verrät er es in einem Gespräch mit der „Frankfurter Allgemeinen“, arbeitet er von zu Hause aus.

-------------

Die Teilnehmer von Let's Dance 2020:

Laura Müller

Luca Hänni

Ilka Bessin

Martin Klempnow

Loiza Lamers (ausgeschieden)

Moritz Hans

Tijan Njie

Lili Paul-Roncalli

John Kelly (freiwillig ausgestiegen)

Ailton (ausgeschieden)

Ulrike von der Groeben (ausgeschieden)

Sabrina Setlur (ausgeschieden)

Sükrü Pehlvan (ausgeschieden)

John Kelly (freiwillig ausgestiegen)

Steffi Jones (ausgeschieden)

-------------

Und auch wenn die aktuelle Instagram-Story von „Let's Dance“ ausgelassene Stimmung und ein lockeres Beisammensein zeigt, so sieht es hinter den Kulissen doch etwas anders aus. Die Gänge sind meist leer, ebenso das Studio, es sind nur noch Leute anwesend, die auch für die Produktion der Sendung gebraucht werden.

---------------------------

Mehr Themen

RTL: Moderatorin trifft drastische Entscheidung – „Mir war nicht bewusst...."

Michael Wendler: Vertraute packt über die Hochzeit mit Laura Müller aus – „Er ist..."

„Llambis Tanzduell" (RTL): Trainingsabbruch! Schock im Senegal

---------------------------

Michael Wendler und Laura Müller: Gibt's neue Details zur Hochzeit?

Ganz ohne Körperkontakt geht es dann aber doch nicht. Zumindest bei den Tanzpaaren. Denn die Show lebt vom Paartanz, von Emotionen, die nur im unmittelbaren Miteinander entstehen. Und natürlich von den knallharten Kommentaren des Joachim Llambi, den schrillen Outfits von Jorge Gonzales – und derzeit auch ein bisschen von der Liebesgeschichte rund um Laura Müller und Michael Wendler.

Michael Wendler und Laura Müller. Foto: imago images / Future Image

Laura Müller mit Tango: Joachim Llambi begeistert

Am heutigen Freitag legt sie mit ihrem Tanzpartner Christian Polanc übrigens einen Tango zu „Santa Maria" von Gotan Projekt aus dem Film „Darf ich bitten?" aufs Parkett.

Und der kommt gut an: „Ich hatte Gänsehaut, das hat mir super gefallen, das war dein bester Tanz bis jetzt", resümiert Motsi Mabuse. Und auch Joachim Llambi hat positive Worte für Laura übrig: „Das war sehr, sehr gut." Doch etwas fehlt dem Juror noch: Mehr Intimität zwischen Laura und ihrem Tanzpartner. „Auch wenn's dem Michi nicht so gefällt."

Am Ende gibt's 26 Punkte – Lauras neue, persönliche Bestleistung!

Für Laura Müller geht es aber noch ein zweites Mal aufs Parkett. Gemeinsam mit den anderen Kandidaten und Profi-Tänzern. Es ist nämlich wieder so weit. Der Große Discofox-Marathon steht an.

+++Michael Wendler: Drei Gründe, warum Laura die Hochzeit SOFORT absagen muss+++

Das passiert, wenn es einen Corona-Infizierten bei „Let's Dance" gibt

Doch was passiert eigentlich, wenn das Coronavirus doch die Crew von „Let's Dance“ erreicht? Im Interview mit der FAZ zeigt sich Daniel Hartwich schonungslos offen. Derzeit gebe es noch keinen Corona-Fall im Team. Sollte das jedoch der Fall sein, so könnte die Show pausieren und einfach später wieder einsetzen. „Oder wir sind gezwungen, die Staffel einzustellen“, so Hartwich.

+++Michael Wendler mit bitterem Geständnis: „Große, große Schmerzen"+++

Er ist froh, dass „Let's Dance“ bislang noch so weiterlaufen kann. Woche für Woche würden sie wieder bangen und hoffen, zurück ins Studio zu können. „Ich bin jeden Freitagabend froh, wenn wir wieder im Studio stehen“, so der Moderator.

Die aktuelle Folge kannst du um 20.15 Uhr bei RTL sehen.