Coronavirus: Guido Maria Kretschmer mit herzzerreißender Nachricht! „Habe drei Menschen...“

Er ist der ewig gut gelaunte und mit Komplimenten um sich werfende Star-Designer, der bei „Shopping Queen“ jeder Frau ein Lächeln auf die Lippen zaubert. Doch in dieser schwierigen Zeit ist auch Guido Maria Kretschmer (54) nicht zum Lachen zumute. Das Coronavirus hat auch sein Leben verändert.

In einer emotionalen Videobotschaft bei RTL berichtet er, wie nah das Coronavirus schon an ihn herangetreten ist. „Ich habe jetzt auch schon drei Menschen verloren, die ich kannte. Und auch einen Freund“, gibt der Modedesigner traurig zu.

Coronavirus: Guido Maria Kretschmer mit emotionalen Worten

Er ist der Meinung, dass die Krankheit ein ganz anderes Gesicht, eine neue Dimension bekomme, wenn man erlebt, was gerade passiert. Einer der Freunde ist Jörn Kubicki. Der Lebenspartner von Berlins Ex-Oberbürgermeister Klaus Wowereit starb bereits im März an Covid-19. Er litt an der Lungenerkrankung COPD. „Ich kann das noch gar nicht fassen, dass der Jörn nicht mehr da ist“, so Kretschmer.

Auch hat ihn das sehr mitgenommen, dass ein gesunder spanischer Hotel-Direktor, auch ein Freund des 54-Jährigen, gestorben sei. „Ein gesunder Mann, er hatte keine Vorerkrankungen, war erst 50 Jahre alt“, betont der 54-Jährige fassungslos.

Ihm ist es wichtig, dass man auch über solche Schicksale berichtet. Gerade jetzt, wenn die Lockerungen in Kraft treten. „Die Leute sollen sich am Riemen reißen. Das ist das Allerwichtigste“, meint er. Er habe schon mitbekommen, dass viele Menschen wieder ausgepflippt seien seit der Maßnahmen-Lockerung am Montag.

Aktuell führen immer mehr Bundesländer die Maskenpflicht ein, um das Coronavirus einzudämmen. Zehn von 16 Bundesländern wollen es künftig verbieten, ohne Mundschutz Läden oder den Öffentlichen Nahverkehr zu betreten. (js)