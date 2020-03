Coronavirus im TV: 'The Masked Singer' abgesagt – irre, was der Sender nun plant

Das Coronavirus bestimmt nicht nur das alltägliche Leben, sondern auch das TV-Programm. Alles zum Thema Corona im TV, ob Absagen, Sondersendungen oder irre Fernsehexperimente findest du in unserem Blog.

Montag, 30. März:

18.30 Uhr: GZSZ und AWZ werden fortgesetzt

Das ging schnell. Die RTL-Soaps 'GZSZ' und 'Alles was zählt' werden seit Montag weitergedreht, das bestätigte RTL am selben tag. Die Dreharbeiten waren damit lediglich eine Woche unterbrochen. Von RTL heißt es: „b Montag, 30.03.2020, werden zwei Daily-Produktionen der UFA Serial Drama für RTL, GZSZ und „Unter uns“ fortgesetzt. In der Zwischenzeit wurde die Drehunterbrechung in der vergangenen Woche bei den Produktionen genutzt, um die Drehbücher und Sets den Sicherheitsmaßnahmen zur Risikominimierung weiter anzupassen. Durch die besonderen Dreharbeiten der täglichen Serien im Studio sind diese Optimierungen möglich. Der Drehbetrieb wird unter genauesten und strengen Hygienemaßnahmen, die so mit unseren Arbeitsschutzfachleuten im Einzelnen abgesprochen sind, durchgeführt.“

16.30 Uhr: ProSieben präsentiert Ersatz für 'The Masked Singer'

Diese Nachricht sorgte bei den Fans von 'The Masked Singer' für großes Entsetzen. Im Team der Show gab es zwei Corona-Erkrankungen. ProSieben reagierte sofort, legte die Show vorerst auf Eis. Erst am 14. April, dem Tag, an dem eigentlich die Ausstrahlung des Finales geplant war, soll 'The Masked Singer' weitergehen.

Nun ist klar, was am kommenden Dienstag der Ersatz für die Liveshow sein wird. ProSieben wird eine alte Folge von 'The Masked Singer' aufwärmen. Bei Twitter schrieb der Sender: „The Masked Singer statt The Masked Singer. Wir zeigen morgen die erste Folge der ersten Staffel - mit Monster, Engel und Astronaut, da die aktuelle Staffel wegen zwei Corona-Fällen im Team für zwei Wochen pausiert.“

#TheMaskedSinger statt #TheMaskedSinger. Wir zeigen morgen die erste Folge der ersten Staffel - mit #Monster, #Engel und #Astronaut, da die aktuelle Staffel wegen zwei #Corona-Fällen im Team für zwei Wochen pausiert. — ProSieben (@ProSieben) March 30, 2020

Bei Twitter sind die Fans eher semi-begeistert:

Habt ihr nicht einen tollen Klassiker auf Lager? Wäre doch die Gelegenheit.

Gähn

