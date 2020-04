Coronavirus: Krankenpfleger mit erschreckender Aussage – „Ich bin noch nie...“

Er ist Deutschlands wohl bekanntester Krankenpfleger. Seit Alexander Jorde im Jahr 2017 Bundeskanzlerin Angela Merkel den Spiegel vorhielt, was in der Pflege alles schief laufe, ist der 24-Jährige ein häufiger Gast in Talkshows. Am Dienstagabend war Jorde im „NDR Talk Am Dienstag“ bei Bettina Tietjen und Jörg Pilawa zu Gast. Das Thema natürlich das Coronavirus.

Und Jorde zeichnete kein gutes Bild vom derzeitigen Pflegestand in Zeiten des Coronavirus. Besonders der Umgang mit dem Pflegepersonal ist bedenklich.

Coronavirus: Krankenpfleger mit erschreckender Aussage

Krankenpfleger Alexander Jorde. Foto: imago images

Alexander Jorde sagt knallhart: „Wir haben viele Betten in Deutschland, wir haben viele Beatmungsgeräte. Das ist auch nicht das Problem. Das Problem sind diejenigen, die die Menschen, die darin liegen, versorgen sollen. Da haben wir definitiv zu wenig.“ In seiner Abteilung gehe dies noch, so der 24-jährige weiter.

Wirklich sicher vor dem Coronavirus fühle er sich aber nicht. So wird das Personal nicht regelmäßig auf Corona getestet. „Ich persönlich bin noch nie getestet worden. Es ist bisher auch noch nicht so, dass es da eine Regelmäßigkeit gibt. Es ist natürlich auch problematisch, was die Kapazitäten an Tests angeht. Da wird man sich jetzt überlegen müssen: Wie macht man das auf Dauer, dass man vielleicht auch Antikörper testet? Also dass jemand vielleicht auch schon eine Infektion durchlaufen hat. Aber da gibt es jeden Tag neue Informationen“, so Jorde.

Das ist die Covid-19-Pandemie:

Die Erkrankung wurde erstmals Ende Dezember 2019 in der Millionenstadt Wuhan der chinesischen Provinz Hubei entdeckt

Im Januar 2020 entwickelte sie sich in China zur Epidemie

Anschließend breitete sie sich weltweit aus

„Die gefährden aktiv ihr Leben!“

Er sei noch jung, er mache sich jedoch mehr Sorgen um seine älteren, vieleicht auch vorerkrankten Kollegen. „Die gefährden aktiv ihr Leben“, prangert Jorde an.

Hart getroffen habe ihn auch der Entschluss von Gesundheitsminister Jens Spahn, die Pflegepersonaluntergrenzen vorübergehend auszusetzen.

„Irgendwann geht es nur noch darum, die lebenserhaltenden Maßnahmen, also Beatmungseinstellungen und Blutabnahmen durchzuführen. Da geht natürlich eine Menge an Qualität in der Versorgung verloren. Und das ist auch eine riesige Arbeitsbelastung für das Personal. Die Untergrenzen an sich waren schon eine Grenze. Nachts in der Intensivstation drei bis vier Patienten ist schon fragwürdig. Das war schon problematisch. Und jetzt zu sagen: Ihr müsst doppelt so viele dann betreuen, das kann man gar nicht nachempfinden, wenn man nicht weiß, was das für eine Belastung ist“, kritisiert Jorde.