Coronavirus: Diese Promis sind infiziert – „Nicht leichtfertig damit umgehen“

Liebe Fans, Wie bereits in den Medien zu sehen & zu lesen war, habe auch ich mich mit dem Coronavirus infiziert. Dies hat ein Nasen-&Rachenabstrich an der Klinik in Heidelberg ergeben. Mir geht es allerdings super, ich bin top fit & fühle mich vollständig gesund. Für mich gibt es jetzt noch ein paar Tage Quarantäne. Wichtig ist dass wir alle nicht leichtfertig mit dem Coronavirus & den Folgen umgehen. Für die jüngere Generation mag es vielleicht harmlos sein, aber denkt bitte alle an Eure Mitmenschen der älteren Generation oder an diejenigen die körperlich aufgrund eventueller Vorerkrankungen nicht so leicht damit umgehen können. Viele Grüße aus der Quarantäne, Euer Jannik ✌ #staystrong