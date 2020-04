Coronavirus im TV: RTL wirft beliebte Show aus dem Programm ++ ARD und ZDF planen drastische Maßnahmen

Das Coronavirus bestimmt nicht nur das alltägliche Leben, sondern auch das TV-Programm.

Mittwoch 1. April

10.00 Uhr: ARD und ZDF prüfen Anpassungen bei Talk-Formaten

Das Corona-Virus führt auch bei den öffentlich-rechtlichen Sendern zu einigen Anpassungen. Studios werden umgebaut, es gibt weniger Gäste, es wird vermehrt auf Video-Schalten zurückgegriffen. Alles dazu kannst du hier lesen: ARD und ZDF sehen sich jetzt DAZU gezwungen – „Wir prüfen...“

9.40 Uhr: Hohes Bedürfnis nach verlässlichen Informationen

Die Zuscherzahlen im TV geben ein klares Bild ab: Die Menschen schauen vor allem vertraute und öfentlich-rechtliche Formate. Allen voran die Tagesschau, die bis zu 18,78 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauen (am 22. März) erreichte. Zudem rufen rund 8,9 Millionen Menschen täglich die Tagesschau-Webseiten oder die App auf. Damit sind die Anfragen deutlich gestiegen: Im März 2019 waren es nur 2,6 Millionen. Auch Talk-Formate verzeichnen laut ARD-Pressemitteilung derzeit starke Einschaltquoten.

Dienstag, 31. März:

21.45 Uhr: ARD-Morgenmagazin – Hubertus Heil zu Gast im Studio

Am Mittwochmorgen holt sich die ARD Politprominenz aus Berlin ins Morgenmagazin. Um 7.10 Uhr wird Hubertus Heil, der Bundesminister für Arbeit und Soziales zum Thema „Unterbezahlte Berufsgruppen in Corona-Zeiten“ sprechen.

Um 7.35 Uhr ist dann Julia Klöckner da. Die Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft hat etwas über Erntehelfer in Zeiten der Corona-Krise zu sagen.

18.15 Uhr: RTL trifft harte Entscheidung

Diese Entscheidung dürfte viele Fans hart trefen. RTL wird am 6. April nicht wie geplant „Team Wallraff – Reporter Undercover ausstrahlen, sondern stattdessen das „RTL Spezial: Wie Corona unser Leben verändert“ zeigen.

13.25 Uhr: RTL macht große DSDS-Ankündigung

Am Samstag steht bei RTL das große DSDS-Finale auf dem Programm. Der Sender macht bereits am heutigen Dienstag eine Ankündigung, was die Zuschauer in der Finalshow erwarten können und stellt den Songtitel des potenziellen Gewinners vor.

Das sind die Songs im DSDS-Finale 2020:

Joshua Tappe (25):

Neu: "Supergirl", Reamonn

Staffelhighlight: "Hoch", Tim Bendzko

Finalsong: "Eine Nacht" (Dieter Bohlen)

Neu: "Baby One More Time", Britney Spears

Staffelhighlight: "Dance Monkey", Tones And I

Neu: "Tränen lügen nicht", Michael Holm

Staffelhighlight: "100 Jahre sind noch zu kurz", Randolph Rose

Neu: "Sieben Leben für Dich", Maite Kelly

Staffelhighlight: "Wie schön Du bist", Sarah Connor

12.25 Uhr: Stefan Raab gibt Comeback bekannt

Fünf jahre lang war Stefan Raab aus der Öffentlichkeit verschwunden. Jetzt kehrt der Moderator mit neuer Show zurück. Wie Prosieben in einer Mitteilung bekanntgab, wird es am 16. Mai eine Liveshow aus Köln geben, die den Titel „Free European Song Contest“ trägt - als TV-Ersatz für den durch das Coronavirus ausgefallenen ESC.

Alles was du zur neuen Sendung wissen musst, liest du hier >>>

09.50 Uhr: TV-Aus für Let's Dance?

Nach dem sich einige Profitänzer über die aktuelle Situation bei Let's Dance beschwert hatten und anonym verraten haben, sich ein Ende der Show wegen der Corona-Krise zu wünschen, sieht es jetzt ganz danach aus, als sei von einer Drehpause nicht die Rede. Im Gegenteil. Kandidatin Laura Müller verkündet nun auf Instagram, wer am Freitag ihr Tanzpartner sein wird. Krankheitsbedingt musste Christian Polanc vergangenen Freitag kurzfristig ausfallen, für ihn sprang Robert Beitsch ein.

Mit wem die Freundin von Michael Wendler nun auf dem Tanzparkett stehen wird, erfährst du hier >>>

Montag, 30. März:

20.10 Uhr: Corona-Spezial bei 'Goodbye Deutschland'

Auch bei 'Goodbye Deutschland' dreht sich am Montagabend alles um das Thema Corona. So begleitete Kabel 1 die Protagonisten in ihrem Umgang mit der Krise.

18.30 Uhr: GZSZ und AWZ werden fortgesetzt

Das ging schnell. Die RTL-Soaps 'GZSZ' und 'Alles was zählt' werden seit Montag weitergedreht, das bestätigte RTL am selben tag. Die Dreharbeiten waren damit lediglich eine Woche unterbrochen. Von RTL heißt es: „b Montag, 30.03.2020, werden zwei Daily-Produktionen der UFA Serial Drama für RTL, GZSZ und „Unter uns“ fortgesetzt. In der Zwischenzeit wurde die Drehunterbrechung in der vergangenen Woche bei den Produktionen genutzt, um die Drehbücher und Sets den Sicherheitsmaßnahmen zur Risikominimierung weiter anzupassen. Durch die besonderen Dreharbeiten der täglichen Serien im Studio sind diese Optimierungen möglich. Der Drehbetrieb wird unter genauesten und strengen Hygienemaßnahmen, die so mit unseren Arbeitsschutzfachleuten im Einzelnen abgesprochen sind, durchgeführt.“

16.30 Uhr: ProSieben präsentiert Ersatz für 'The Masked Singer'

Diese Nachricht sorgte bei den Fans von 'The Masked Singer' für großes Entsetzen. Im Team der Show gab es zwei Corona-Erkrankungen. ProSieben reagierte sofort, legte die Show vorerst auf Eis. Erst am 14. April, dem Tag, an dem eigentlich die Ausstrahlung des Finales geplant war, soll 'The Masked Singer' weitergehen.

Nun ist klar, was am kommenden Dienstag der Ersatz für die Liveshow sein wird. ProSieben wird eine alte Folge von 'The Masked Singer' aufwärmen. Bei Twitter schrieb der Sender: „The Masked Singer statt The Masked Singer. Wir zeigen morgen die erste Folge der ersten Staffel - mit Monster, Engel und Astronaut, da die aktuelle Staffel wegen zwei Corona-Fällen im Team für zwei Wochen pausiert.“

#TheMaskedSinger statt #TheMaskedSinger. Wir zeigen morgen die erste Folge der ersten Staffel - mit #Monster, #Engel und #Astronaut, da die aktuelle Staffel wegen zwei #Corona-Fällen im Team für zwei Wochen pausiert. — ProSieben (@ProSieben) March 30, 2020

Bei Twitter sind die Fans eher semi-begeistert:

Habt ihr nicht einen tollen Klassiker auf Lager? Wäre doch die Gelegenheit.

Gähn

