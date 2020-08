Cora Schumacher: Nach erster Sat.1-Sendung schon alles aus? – „Das ist nicht das, was...“

Ob Cora Schumacher in „Coras House of Love“ ihren Mr. Right finden wird?

Nun sucht Cora Schumacher bei Sat.1 nach Mr. Right. Die Ex-Rennfahrerin und Ex-Frau von Ralf Schumacher ist nicht auf den Mund gefallen und obendrein auf dem Boden geblieben, wie sie selbst sagt. Auch wenn sie eine „dicke Karre“ vor der Tür stehen hat.

Doch meinen es die Kandidaten bei „Coras House of Love“ wirklich ernst mit Cora Schumacher?

„Coras House of Love“: Nach erster Sendung schon alles aus?

Eigentlich sucht Cora Schumacher nach einem „ganz normalen Typen“. Nun heißt es, zehn Männer, acht Tage. Wird sie in dieser kurzen Zeit wirklich jemanden fürs Leben finden?

Punkten können bei ihr wohl schlagfertige Kerle, wie Profiboxer Denny. Als er erzählt, dass er boxt, ist Cora Schumacher sehr beeindruckt. „Finde ich ja schon gut, wenn 'Mann' auch auf die Fresse hauen kann, schon sexy“, so die Blondine.

Das sind die Kandidaten bei „Coras House of Love“:

Carlo, 52, Coach und Unternehmensberater aus Palma/Mallorca

Christian, 28, Projektmanager aus Schongau

Denny, 32, Profiboxer aus Königs Wusterhausen

Frank, 47, selbstständiger Unternehmer aus Aurich

Marc, 34, Regionalleiter eines Fitnessstudios aus Weingarten

Marco, 46, selbstständiger Gastronom aus Aurich aus Geesthacht

Sascha, 41, Online-Marketing- und SEO-Manager aus Tönisvorst

Steve, 45, Maler und Lackierer aus Flensburg

Thomas 40, Automobilverkäufer und Krefeld

Vincenzo, 39, selbstständiger Automobilhändler aus Monheim am Rhein

Denny scheint sich bereits nach wenigen Stunden zu einem Favoriten zu mausern. „Ich mag seine frische Art, seine lebendige Art, die dennoch nicht aufdringlich ist“, so Cora. Er sei einfach ein Macher. So ein Mann gefällt ihr wohl.

Ob die anderen „Coras House of Love“-Kadidaten es wirklich ernst mit ihr meinen und sich bei den Aufgaben, die sie im Laufe der Sendung erfüllen müssen, gut schlagen? Das wird sich in den nächsten Tagen zeigen.

Cora Schumacher trifft folgenschwere Entscheidung

Bereits am ersten Tag konnte einer der Männer Cora jedoch nicht überzeugen. Wer fliegt entscheidet die Blondine am Ende der ersten Sendung, ganz stilecht nicht im Abendkleid, sondern in Jogginghose.

Die erste Entscheidung steht an, wer fährt am Abend wieder nach Hause? Foto: Screenshot Joyn

Bei einem der Kandidaten ist sie sich jetzt schon sicher: „Das ist nicht, was ich hier suche“. Sie möchte schließlich in der Show keinen neuen „Best Buddy“ finden, sondern einen Partner. Für den Kandidaten geht es am Abend also ab nach Hause. (mia)

„Coras House of Love“ läuft ab dem 21. August 202 immer freitags auf Joyn Plus. Die erste Folge kannst du am 21. August um 23.15 Uhr bei Sat.1 sehen.