Cora Schumacher mit Kampfansage zurück im TV: „Ich meine es wirklich ernst...“

Cora Schumacher bringt mit Sat. 1 ein neues TV-Format an den Start.

Cora Schumacher ist zurück im TV!

Gemeinsam mit Sat. 1 und Joyn bringt Cora Schumacher ein neues TV-Format an den Start. Dabei ist die Schwägerin von Michael Schumacher auf der Suche nach der großen Liebe.

Cora Schumacher sucht im TV die große Liebe

Von 2001 bis Februar 2015 war Cora Schumacher mit dem früheren Formel-1-Piloten Ralf Schumacher, dem Bruder von Legende Michael Schumacher, verheiratet. Seit der Scheidung des Paars gibt es immer wieder öffentliche Streitigkeiten.

Cora Schumacher entschied sich kurz nach Trennung ins TV-Business einzusteigen. Sie nahm 2015 Teil an Let`s Dance, spielte bei einer Folge Cobra elf mit und zog sich im Juni 2015 für den Playboy aus. Nach kurzer Auszeit kehrte sie 2018 zurück. Die Schumacher-Gattin versuchte ihr Glück bei Promi Big Brother und wurde Siebte.

-----------------------------------

Das ist Cora Schumacher

Geboren am 27. Dezember 1976 in Langenfeld

Model und TV-Persönlichkeit

Nahm Teil an Let's Dance und Promi Big Brother

Ex-Frau des früheren Formel-1-Piloten Ralf Schumacher

Schwägerin von F1-Legende Michael Schumacher

-----------------------------------

Das Glück in der Liebe blieb Cora Schumacher seit der Trennung von Ehemann Ralf bislang verwehrt. Doch das soll sich jetzt endlich ändern. Gemeinsam mit Sat.1 und dem Streamingdienst Joyn ist die 43-Jährige auf der Suche nach der großen Liebe.

Cora Schumacher war mit Ralf Schumacher verheiratet. (Archivbild) Foto: imago images/HochZwei

Cora zieht mit zehn Männern in ein Haus

Unter dem Titel „Coras House of Love“ startet ab dem 21. August die neue Dating-Show auf Joyn. Cora Schumacher zieht mit zehn Männern in ein Haus ein. „Im täglichen Zusammenleben auf engstem Raum, bei gemeinsamen Aktivitäten und psychologischen Spielen versucht die Single-Lady herauszufinden, welcher Mann wirklich zu ihr passt“, heißt es in der Presse-Mitteilung von Joyn.

„Ich meine es wirklich ernst und bin auf der Suche nach dem Mann fürs Leben. Und wann hat man sonst schon die Chance, den Männern so auf den Zahn zu fühlen und sie auf Herz und Nieren zu prüfen“, sagt Cora Schumacher.

-----------------------------------

-----------------------------------

Seitenhieb Richtung RTL

Ein Seitenhieb Richtung die Konkurrenz gibt es auch noch. „Im Gegensatz zu den Rosenkavalieren suche ich nicht TV-Präsenz und schnellen Ruhm“, sagt Schumacher. Damit spielt sie auf das RTL-Format „Bachelor“ und „Bachelorette“ an.

Von Sat. 1 ist es der nächste Angriff auf den Haupt-Konkurrenten RTL. Schon mit „Promis unter Palmen“ brachte der Sender Anfang des Jahres ein neues Trash-TV-Format raus, dass den Fans eine Alternative zu den RTL-Shows „Das Dschungel-Camp“ oder „Das Sommerhaus der Stars“ bieten sollte. (fs)