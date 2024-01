Cora Schumacher: Nach traurigem Geständnis im Dschungelcamp – jetzt schaltet sich Sohn David ein

Cora Schumacher plaudert aus dem Nähkästchen! Die 47-Jährige hat im Dschungelcamp ausgepackt. Dabei kam vor allem ihr Ex Ralf Schumacher nicht wirklich gut weg. Jetzt äußerte sich auch Sohn David.

„Mein Name ist ein schweres Paket, was ich zu tragen habe“, erzählte Cora Schumacher ihren Mitstreitern im Dschungelcamp. „War dein Mann deine größte Liebe?“, fragte Sarah Kern die Blondine. Ihr Ex sei ihre große Sandkastenliebe gewesen, betonte diese. „Ich habe ihn aus Liebe geheiratet. Bei ihm bin ich mir da nicht ganz so sicher…“

Cora Schumacher ließ sich 2015 von ihrem Mann Ralf scheiden

Puh, das hat gesessen! Aber auch das Verhältnis zu ihrem Sohn David (22) scheint nicht einwandfrei zu sein. „Der Kontakt zu David war mal wieder da. Leider ist er wieder abgebrochen, als auch der Kontakt zu Ralf weg war“, sagte sie (wir berichteten).

Im Interview mit der „Bild“ meldete sich David jetzt selbst zu Wort. 2015 ließen sich seine Eltern Cora und Ralf scheiden. „Mich hat die Trennung nicht verletzt. Zu dem Zeitpunkt gab es oft Spannungen zu Hause, und ich dachte schon damals, dass die Trennung eine gute Entscheidung war“, betonte David. Zu der Behauptung seiner Mutter, dass er sich angeblich von ihr distanziert habe, wollte er sich jedoch nicht äußern.

„Ich hatte das Gefühl, eine engere Bindung zu meinem Vater zu haben“

„Ich habe mich damals als Kind und auch heute noch bei meinem Vater immer sehr wohlgefühlt. Ich hatte das Gefühl, eine engere Bindung zu meinem Vater zu haben als zu meiner Mutter, und wir haben uns besser verstanden“, erklärte der Neffe von Formel-1-Legende Michael Schumacher weiterhin gegenüber der „Bild“. „Sie wird das Dschungelcamp schon irgendwie meistern und lebend zurückkommen. Ich wünsche ihr wirklich viel Glück.“