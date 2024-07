Constantin Schreiber: Wenige Stunden nach der „Tagesschau“ wird es sichtbar

Es war der Tag nach dem Attentat, das erheblichen Einfluss auf die Wahlen in den USA haben könnte. Bei einer Wahlkampfveranstaltung schoss ein Mann auf Donald Trump. Auf den Mann, der bereits Präsident der USA war und es nun wieder werden möchte. Der Schuss traf Trump am Ohr, nur durch sehr viel Glück wurde der 78-Jährige nicht schwerer verletzt. Es war ein Thema, das auch den Abend in der ARD bestimmte. In der „Tagesschau“ kündigte es Sprecher Constantin Schreiber direkt als Top-Thema an, im Anschluss zeigte das Erste Deutsche Fernsehen noch den „Brennpunkt: Attentat auf Trump“ mit Moderatorin Ellen Ehni.

Und all das an einem Abend, der eigentlich dem Fußball gewidmet sein sollte. Schließlich spielten am Sonntagabend auch die beiden EM-Finalisten Spanien und England gegeneinander. Ein Duell der Superlative, das die Spanier nach hartem Kampf mit 2:1 für sich entscheiden konnten. Beide Themen jedoch sorgten auch dafür, dass sich Constantin Schreiber und die „Tagesschau“ über ordentliche Zahlen freuen konnten.

Constantin Schreiber und die „Tagesschau“ mit ordentlichen Quoten

So schalteten laut des Branchenmagazins „DWDL“ 6,45 Millionen Menschen im Gesamtpublikum am Sonntag um 20 Uhr die „Tagesschau“ ein. Bedeutete 28,4 Prozent für Constantin Schreiber und sein Team. Noch stärker schnitten die „Tagesthemen“ in der Halbzeitpause des EM-Finales ab. 19,58 Millionen Menschen blieben um 21.50 Uhr dran und bescherten der ARD so 60,4 Prozent Marktanteil im Gesamtpublikum.

Absoluter Quoten-König war aber auch an diesem Sonntag der Fußball: 21,64 Millionen Menschen schauten sich das Spiel Spanien gegen England an. Ein Marktanteil von 67,4 Prozent.

Ähnlich sah es auch beim jungen Publikum aus: 7,73 Millionen Menschen schauten sich das Spiel an. Ein Marktanteil von 77,3 Prozent. Constantin Schreiber und die „Tagesschau“ durften sich über 1,48 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren freuen. Ein Marktanteil von 32,5 Prozent.