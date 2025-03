Constantin Schreiber: Am Morgen nach der „Tagesschau“ herrscht Gewissheit

Die ARD-Nachrichtensendung „Tagesschau“ ist eine absolute Institution im deutschen Fernsehen. Bereits seit 1952 zeigt das Erste die Sendung. Zwanzig Uhr ist für viele Zuschauerinnen und Zuschauer mittlerweile die feste Zeit für die tägliche Portion Nachrichten. Eine wichtige Rolle nimmt dabei auch der 45-jährige Journalist Constantin Schreiber ein.

Bereits seit 4. Januar 2021 spricht Constantin Schreiber die Hauptausgabe der „Tagesschau“. Eine Aufgabe mit enormer Verantwortung, schauen doch tagtäglich Millionen die Nachrichtensendung.

Constantin Schreiber und die „Tagesschau“ sichern sich den Quoten-Sieg

Das war auch am Freitagabend (29. März 2025) nicht anders. So zeigen die Zahlen des Branchenportals DWDL, dass die „Tagesschau“ wieder einmal die mit Abstand stärkste Sendung des Tages war. 6,726 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer wollten Constantin Schreiber und die von ihm verlesenen Nachrichten im Gesamtpublikum sehen. Eine Quote von 28,9 Prozent um 20 Uhr. Damit sahen mehr als ein Viertel der Zuschauer in Deutschland die Nachrichten.

Nicht ganz so gut, aber dennoch stark lief es bei den jungen Zuschauerinnen und Zuschauern. Hier blieb man mit 955.000 Zuschauerinnen und Zuschauern zwar knapp unter der Millionen-Grenze, der Marktanteil von 22,3 Prozent konnte sich aber dennoch sehen lassen.

ARD zur Primetime vorne

Zur Primetime um 20.15 Uhr konnte dann ebenfalls die ARD bei den Zusehenden punkten. So wollten 6,18 Millionen den Krimi „Mordlichter – Tod auf den Färöer Inseln“ mit Odine Johne und Jan Krauter sehen.

Bei den jungen Zuschauern dagegen konnte „Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)“ punkten. 0,553 Millionen verfolgten die Sendung, die Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf an die Ostsee führte. Knapp dahinter: Das ZDF mit „Der Quiz-Champion“. Die von Johannes B. Kerner moderierte Sendung kam auf 0,507 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer.