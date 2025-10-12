„ZDF-Traumschiff“-Star Collien Fernandes teilt Karriere-Update – doch es bleibt ein Geheimnis

Nach 14 Jahren Ehe war für „ZDF-Traumschiff“-Star Collien Fernandes (44) und Christian Ulmen (50) Schluss. Im September verkündeten sie ihre Trennung. Das Paar geht seit einiger Zeit getrennte Wege und teilt sich die Erziehung der gemeinsamen Tochter im Wochenwechsel-Modell.

Doch lässt sich Collien davon unterkriegen? Fehlanzeige! Auf Instagram zeigt die Moderatorin, dass sie ihren Sinn für Humor bewahrt hat.

„ZDF-Traumschiff“-Star Collien Fernandes meldet sich zurück

Ganz in Schwarz – mit Strumpfmaske, Lederhandschuhen und einem Fernseher in der Hand – scherzt sie nach „Bunte“-Informationen: „Wollte ins Einbruchs-Business einsteigen, aber die Bullerei (Sibel Kekilli und Marek Erhardt) war einfach schneller als ich…“.

Was wie ein abgedrehtes Abenteuer wirkt, hat einen harmlosen Hintergrund. Beide Polizisten sind Schauspieler und stehen mit Collien für ein neues Projekt vor der Kamera. Trotz Tarnung und Maske: Auf welchem Film- oder Serienset sich Collien dabei genau befindet, bleibt noch ihr Geheimnis.

Beruflich scheint es jedenfalls bei ihr voranzugehen. Und auch als frischgebackene Singlefrau wirkt sie entspannt und positiv. Zu ihrem neuen Lebensabschnitt erklärte sie kürzlich, dass sie sich gut fühle. Abgesehen von der Arbeit hat Collien ganz andere Entdeckungen im Kopf – wie den Dating-Markt.

Mit geballtem Humor in die Zukunft

Gegenüber der „Bild“ verriet sie, dass sie keinen Streit um Geld befürchten muss: Ein Ehevertrag regelt alles. Ansonsten plant die Ex-VIVA-Moderatorin, sich bei der Dating-App Raya anzumelden, um „zu schauen, was so auf dem Dating-Markt los ist“. Ob sie dort allerdings ein Reisebegleiter für das „ZDF-Traumschiff“ erwartet, bleibt offen.

Collien Fernandes zeigt eindrucksvoll, dass sie selbstbewusst und mit einer Prise Witz ihren neuen Lebensabschnitt angeht. Dabei scheint sie Lust zu haben, beruflich aus ihrer Komfortzone auszubrechen. Ob sie letztlich auf der Leinwand, auf dem „ZDF-Traumschiff“ oder beim nächsten humorvollen Instagram-Post landet – ihr bleibt die Bühne sicher.