ZDF-Star Collien Fernandes über ein Liebes-Comeback mit Christian Ulmen

Plötzlich ist alles anders als geplant. Der große Traum vom Leben unter der Sonne Mallorcas – für Collien Fernandes (44) und Christian Ulmen (49) wurde er zur Realität. Doch die Ehe, die so stark wirkte, scheiterte. Nach 14 Jahren ist Schluss. Zum ersten Mal seit der Trennung spricht der ZDF-Star offen über das Ende, ihr Leben als Single-Mom und ihre ersten Schritte im Dating-Dschungel.

„Am Ende hat man ja dann doch nicht so einen Einblick“, sagt Collien ehrlich im Interview mit RTL. Der Satz klingt ruhig, aber trägt viel Gewicht. Denn für viele Fans kam die Trennung völlig überraschend. Collien, die coole, selbstbewusste Viva-Ikone, und Christian, der charmante Spaßvogel mit Tiefgang – ein Traumpaar schien auseinanderzugehen, das so gar nicht nach Krise aussah.

Collien Fernandes hat gelernt loszulassen

Die Moderatorin blickt zurück, aber ohne Bitterkeit. „Am Ende bewertet man die Fassade. Und ich glaube, dass es manchmal so ist, dass Leute irgendwie eine andere Idee haben oder so, und dass dann aber innen halt irgendwie anders aussieht.“

Heute wirkt Collien gelöst. Sie hat gelernt, loszulassen. „Natürlich muss man erst mal für sich selbst durch einen gewissen Prozess und man informiert ja nicht in Echtzeit. Und dadurch hatte man erst mal für sich die Zeit, das zu verarbeiten. Und jetzt bin ich an so einem Punkt, wo es weitergehen kann.“

Weitergehen – das heißt für Collien auch: offen für Neues sein. Die Schauspielerin ist mittlerweile auf mehreren Datingplattformen unterwegs. Neugierig, aber mit Bodenhaftung.

Und wie sieht es mit einem Liebescomeback mit Christian Ulmen aus? Das schließt sie aus. Trotzdem verbindet die beiden etwas Wichtiges: ihre gemeinsame Tochter. Beide kümmern sich liebevoll um sie, auch wenn sie kein Paar mehr sind.