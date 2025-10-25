„ZDF-Traumschiff“-Star Collien Fernandes lässt tief blicken – „Tut mir nicht gut“

Nach der Trennung von Christian Ulmen krempelt Collien Monica Fernandes ihr Leben um. Die „ZDF-Traumschiff“-Schauspielerin, die ihre Fans kürzlich beunruhigte, hat einen neuen Job ergattert. Obendrein plant sie ein spannendes Immobilienprojekt in Hamburg.

Details dazu verriet die 45-Jährige im Interview mit der „Gala“. „Durch das Wechselmodell habe ich nun jede zweite Woche kinderfrei“, erzählte sie. Collien und Christian haben eine gemeinsame Tochter.

„ZDF-Traumschiff“-Star spricht ganz offen über ihre Situation

„Aber allein im Haus zu sein, tut mir gerade noch nicht so richtig gut. Ich versuche mich abzulenken, kümmere mich um mein Sanierungsobjekt“, offenbart sie. Bei dem Objekt handelt es sich um eine Immobilie in Hamburg-Eimsbüttel.

Collien Fernandes pendelt zwischen Mallorca und der Hansestadt. Seit August hat sie dort ein neues berufliches Zuhause. Sie ist nun Teammitglied der NDR-Satiresendung „extra 3“. Anfang September gaben die Ulmens überraschend ihre Trennung bekannt. „Wir informieren hiermit darüber, dass wir uns bereits vor einiger Zeit getrennt haben“, hieß es.

Als Paar gehen sie getrennte Wege. „Doch als Eltern werden wir weiterhin gemeinsam für unsere Tochter da sein“, teilten sie mit. Nach der Trennung packte Collien Fernandes über den Ehevertrag aus. 2011 heirateten die beiden, 2012 kam ihr Kind zur Welt.

Wann ist sie demnächst beim „ZDF-Traumschiff“ zu sehen?

Seit der Trennung nennt sich die Schauspielerin nach Berichten des „Focus“ wieder Collien Monica Fernandes. Während den „ZDF-Traumschiff“-Dreharbeiten wurde buchstäblich ein Alptraum für sie wahr. Doch beruflich läuft es für die Powerfrau rund.

Ob sie bald wieder Kurs aufs „ZDF-Traumschiff“ nimmt? Ja! Am Sonntag (23. November) ist es so weit: Da reist das imponsante Kreuzfahrtschiff nach Neuseeland. Wie gewohnt überträgt das ZDF die Serie zur Primetime.