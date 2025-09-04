Ehe-Aus nach 14 Jahren – „Traumschiff“-Star Collien Fernandes und Christian Ulmen haben sich getrennt

Traurige Nachrichten! „Traumschiff“-Star Collien Fernandes und Christian Ulmen haben ihre Trennung bekanntgegeben. Die beiden Schauspieler waren 15 Jahre lang ein paar – 14 Jahre davon verheiratet.

Alles Aus! „Traumschiff“-Star Collien Fernandes und Christian Ulmen gehen ab sofort getrennte Wege. Das teilen die beiden in einer offiziellen Pressemitteilung mit der Öffentlichkeit.

„Traumschiff“-Star Collien Fernandes und Christian Ulmen getrennt

Damit hat wohl keiner gerechnet. Collien Fernandes und Christian Ulmen, das einstiges Traumpaar, haben sich getrennt. Und das nicht erst seit gestern, wie nun klar wird.

In einer gemeinsamen Pressemitteilung, die der „Bild“ vorliegt, heißt es: „Wir informieren hiermit darüber, dass wir uns bereits vor einiger Zeit getrennt haben. Als Paar gehen wir fortan getrennte Wege, doch als Eltern werden wir weiterhin gemeinsam für unsere Tochter da sein. Wir bitten darum, von Anfragen in dieser Angelegenheit Abstand zu nehmen. Collien Monica Fernandes und Christian Ulmen.“

Was sofort auffällt: Collien hat in der offiziellen Mitteilung bereits den Namen ihres Ex-Partners abgelegt und nur mit ihrem Geburtsnamen, Fernandes, unterschrieben. Wie aus der Pressemitteilung hervorgeht, konzentriert sich das Ex-Paar nun also darauf als Eltern für die gemeinsame Tochter, die im April 2012 geboren wurde, da zu sein.