Collien Fernandes gesteht: „Monatelang saß ich im Rollstuhl“

Eigentlich sieht man Schauspielerin Collien Fernandes stets gut gelaunt und mit einem Lächeln auf den Lippen. Doch hinter der „Traumschiff“-Darstellerin liegen schwierige Zeiten, wie sie nun in einem Interview preisgibt.

Die 43-Jährige hatte in der Vergangenheit nämlich mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, musste zeitweise sogar im Rollstuhl sitzen. Eine Zeit, die Collien Fernandes Angst gemacht hat, wie sie selber sagt.

Collien Fernandes macht Geständnis

Im Interview mit „t-online“ sprich die Ex-Partnerin von Christian Ulmen über ihre Ängste. Dabei erinnert sie sich an eine Phase, in der es ihr gesundheitlich schlecht ging. „Ich konnte vor einigen Jahren plötzlich nicht mehr laufen und bis heute weiß niemand, warum. Monatelang saß ich im Rollstuhl“, so die Schauspielerin.

Doch dies war nicht der einzige ungeklärte Fall, wie Collien Fernandes erzählt: „Ich hatte hohes Fieber, noch dazu bekam ich am gesamten Körper rote Punkte, die immer stärker wurden. Meine Knie schwollen an. Es sah aus, als hätte ich zwei Tennisbälle implantiert. Ich konnte sie nicht mehr beugen und beschloss, ins Krankenhaus zu fahren. Dort wurde ich nur von Abteilung zu Abteilung geschoben. Keiner wusste, was mit mir los war. Das machte mir große Angst.“

Neben der Angst um die eigene Gesundheit denkt die Schauspielerin aber an die ihrer Tochter. „Alle Eltern kennen die Angst davor, dass dem eigenen Kind etwas zustoßen könnte oder es erkrankt. Das löst auch Panik in mir aus. Ich musste bereits mehrfach die Erfahrung machen, dass ich Symptome hatte, bei denen niemand wusste, was mit mir los ist, welche Krankheit es ist. Es war schlimm, das zu erleben. Aber wäre es bei meinem Kind passiert, wäre es für uns als Eltern noch viel schlimmer gewesen“, so Fernandes.