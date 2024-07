Coldplay: Chris Martin sieht Fan im Publikum – und handelt sofort

Es war ein Abend der Extraklasse. Ein unvergessliches Konzert. Zehntausende durften bereits am Samstagabend Coldplay in Düsseldorf bestaunen. Genau wie auch am Sonntagabend. Sie sahen die unfassbare Lichtshow, einen bestens aufgelegten Chris Martin.

Für einen Fan jedoch dürfte der Auftritt von Coldplay am Samstagabend (20. Juli 2024) noch ein bisschen unvergesslicher gewesen sein, als für die anderen im Stadion. So wurde er von Frontmann Chris Martin persönlich im Publikum entdeckt und auf die Bühne geholt. Was war passiert?

Coldplay holen in Düsseldorf einen Fan auf die Bühne

Es geschah kurz vor dem Song „Everglow“, als Chris Martin auf all die Plakate und Fahnen zu sprechen kam, die durch die „Merkur Spiel Arena“ in Düsseldorf wehten. „Ich bin sehr beeindruckt und sehr dankbar, wie ihr dem Regen trotzt. Wir haben hier eine tolle Zeit, darum hoffe ich, dass ihr auch alle okay seid?“, fragte Martin, um dann eben angesprochene Schilder und Fahnen zu loben.

So waren sogar Fans aus Ecuador und Brasilien gekommen. „Wir haben Flaggen aus so vielen Ländern gesehen, und wir sind so dankbar dafür, dass ihr da seid. Einige von euch haben weite Wege zurückgelegt, wir sind so dankbar“, war Chris Martin sichtlich gerührt.

Mit frisch gekämmten Haaren ans Piano

Und dann kam der Moment von Mark. Der Coldplay-Sänger hatte ihn im Publikum entdeckt und entschieden, dass er den Song „Everglow“ mit ihm singen dürfe. Zu Anfangs noch etwas schüchtern, nahm er neben Chris Martin am Piano Platz, der ihm erst einmal die Haare ordentlich machte (falls Mama zuschaut). Und Mark? Der schien gar nicht recht zu realisieren, was da gerade geschieht.

Zum Ende des Liedes jedoch, ließ die Nervosität scheinbar ein wenig nach und Mark sang sogar eine Songzeile mit, was selbst Chris Martin zum Staunen brachte. Ein unvergesslicher Moment für Mark. Und wohl auch für alle, die an diesem Samstagabend in Düsseldorf dabei waren.