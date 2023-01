Cobra 11: RTL macht’s offiziell – jetzt darf’s jeder wissen

2023 hat RTL einiges geplant für seine Zuschauer. Der Kölner Sender startet schon in der zweiten Januarwoche mit gleich zwei großen TV-Shows und geht am Freitagabend (13. Januar) mit dem Dschungelcamp auf Sendung, um nur einen Tag später mit einer neuen und gleichzeitig finalen Staffel von DSDS zu glänzen.

Aber nicht nur Dieter Bohlen kommt in diesem Jahr zurück zu RTL, sondern auch „Alarm für Cobra 11“. Das Erfolgsformat ist wieder da. Jetzt gibt der Sender bekannt, was die Cobra 11-Fans erwarten können.

Cobra 11: RTL gibt Starttermin für neue Folgen bekannt

RTL-Zuschauer können sich freuen, denn ab dem 10. Januar sind Schauspieler Erdoğan Atalay und seine Kollegin Pia Stutzenstein als Polizeikommissar-Duo Semir Gerkhan und Vicky Reisinger wieder im Programm.

Hier ein Überblick über die Sendetermine:

10. Januar, 20.15 Uhr

17. Januar, 20.15 Uhr

24. Januar, 20.15 Uhr

Wer nicht so lange warten kann, kommt bei RTL+ bereits auf seine Kosten. Hier sind alle drei Teile bereits abrufbar. Lange mussten die Fans der deutschen Actionreihe auf Nachschub warten, jetzt gibt es gleich Folgen in Spielfilmlänge.

Cobra 11: RTL gibt Einblick auf neue Folge

Mit Erdoğan Atalay und Pia Stutzenstein holt RTL ein bekanntes Duo zurück ins Programm. Die beiden treten in der Serie seit 2020 als Partner auf. Während Stutzenstein erst verhältnismäßig kurz Teil der Cobra 11-Familie ist, mischt Atalay bereits seit den ersten Folgen bei der Kultshow mit und bleibt den Zuschauern auch diesmal erhalten.

Und darum geht’s im ersten Teil von „Alarm für Cobra 11“: Semir und Vicky bekommen es mit einer Verbrecherorganisation aus Belgien zu tun, die Menschen entführt und in LKW-Containergefängnissen foltert. Die Autobahnkommissare müssen mit der belgischen Polizei zusammenarbeiten, um die Gefängnisse ausfindig zu machen. Als der Kopf der Verbrecherorganisation zum Gegenschlag ausholt, geraten Semir und Vicky in einen seit Jahren geführten Krieg zwischen der organisierten Kriminalität und der Polizei in Belgien.