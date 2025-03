Claudia Obert privat: Freund der Millionärin nur für Sex da – „Spermien waren nicht gut“

Claudia Obert kennt man im Reality-TV nur mit dem Glas in der Hand – gut gefüllt, wie es sich versteht. Die Selfmade-Millionärin ist seit einiger Zeit in verschiedenen Reality-Shows zu sehen und sorgt mit ihrem beschwipsten Humor für Stimmung. So konnte sie sich in der ersten Staffel von „Promis unter Palmen“ alkoholisiert und mit flachen Sprüchen nicht gegen ihre Konkurrenten behaupten – wegen extremen Mobbings war sie gezwungen, die Show zu verlassen. In Staffel drei könnte Claudia Obert ihr privates Vermögen aufhübschen. Die zweite Chance wird sie sich sicher nicht nehmen lassen.

Die Liebe zum Alkohol ist bei Claudia Obert kein Geheimnis – das ein oder andere hat sie im TV betrunken deswegen schon mal geteilt. Privat (und im TV) treibt die Millionärin es mit ihrem Freund – aber was ist an der Beziehung dran? Wie Millionärin Claudia Obert privat tickt, verraten wir dir.

Claudia Obert ist DIE Millionärin: Aber wie hoch ist ihr Vermögen wirklich?

Claudia Obert wurde am 24. September 1961 in Freiburg geboren, mit zweitem Namen heißt sie Elisabeth. Elf Jahre nach dem Abitur gründete Claudia Obert privat ihr Modelabel „Lean Selling“, unter dem sie seit 1966 Schuhe, Kleidung und Schmuck verkauft. Claudia Obert besitzt zwei Geschäfte für Luxus-Mode mit dem Namen „Luxus Clever“ in Hamburg und Berlin, die auf jeden Fall zu ihrem Titel als Selfmade-Millionären beigetragen haben. Auch im Teleshopping war die Unternehmerin aktiv. Ihre Bekanntheit steigerte sich ab 2007 mit der Teilnahme an diversen TV-Formaten erheblich und trugen zu ihrem Status als Millionärin bei. Mit ihrer flapsigen Art konnte sie bei „Promi Big Brother“ und der ersten Staffel von „Promis unter Palmen“ auf Sat1, für jede Menge Unterhaltung sorgen. Doch macht sich das auch beim Vermögen deutlich?

+++ Eike Immel privat: Als Bürgergeld-Empfänger lebt er den Luxus – und lässt andere zahlen +++

In der Sendung „Über Geld spricht man doch“ verriet Claudia Obert pikante Details zu ihrem privaten Vermögen. Seitdem sie 60 Jahre alt ist, hat Claudia Obert immer ein Vermögen von einer Million Euro zu haben, zusammengesetzt aus dem Geld auf verschiedenen Konten und einer Immobilie im Wert von 600.000 Euro. Das „vermoegenmagazin“ und „Business Insider“ schätzen das Vermögen von Claudia Obert auf mindestens 1,5 Millionen – Tendenz steigend.

Unternehmerin Claudia Obert hat es schon früher ordentlich krachen lassen. Foto: imago images/Future Image

Alkohol, Sex und Knast: SO lebt Claudia Obert privat

Im Reality-TV ließ Claudia Obert schonmal tief in ihr privates Leben blicken. Im Jahr 2017 war Claudia Obert Teil der 5. Staffel von „Promi Big Brother“ und nutzte das Spotlight, um einige Geschichten von früher auszupacken – natürlich immer mit einem guten Glas Schampus in der Hand. Alkohol, der stetige Begleiter der Unternehmerin, machte Claudia Obert schon so einige Probleme. Einmal landete Claudia Obert privat sogar im Knast! An Bord eines Flugzeugs hatte sie sich mit einer Stewardess geprügelt, da diese ihr keinen Alkohol mehr nachschenken wollte: „Ich habe sie ein bisschen verhauen, ein Klaps auf den Hintern.“ Den Alkohol ließ sich die Unternehmerin aber nicht verwehren! Auf der Flugzeug-Toilette machte Claudia fleißig mit ihren eigenen Flaschen weiter, was absolut verboten ist, weswegen es zur Verhaftung kam. Welche Geheimnisse sie wohl in der dritten Staffel von „Promis unter Palmen“ ausplaudern wird?

+++ Cosimo Citiolo privat: DIESES Problem bereitete ihm Sorgen +++

Was in der Staffel ebenfalls ans Licht kam: Claudia Obert steht privat auf jüngere Männer. Sie sei schließlich ja selber alt. Früher sagte sie zu schnellen Nummern nicht nein, egal wo sie gerade war und wie viel Alkohol sie intus hatte. Als sie sich in einem Hotel allein die Kante gab, winkte sie ein gut aussehender junger Mann aufs Zimmer, schob eine schnelle Nummer und ließ Claudia Obert nach dem Sex mit Geld zurück. Er hatte sie für eine Prostituierte gehalten! Neben den ganzen Alkohol-Eskapaden hat das Leben der Unternehmerin aber auch einige Schattenseiten. So gab Claudia Obert in der ersten Staffel von „Promis unter Palmen“ bekannt, manisch-depressiv zu sein. Als die Unternehmerin bei „Ein Promi ein Joker“ heftig zu zittern begann, sprach ein RTL-Redakteur sie auf ihre Krankheit an: „Ich nehme ein gewisses Medikament, was die Nebenwirkung hat, dass man zittert, und daran liegt es“, erklärte Claudia Obert. Der Alkohol habe damit sicher nichts zu tun…

Claudia Obert privat: 36 Jahre jüngerer Freund geht leer aus!

Große Liebe oder Show? Wie ernst ist es mit Claudia Oberts Freund? Foto: IMAGO/Marten Ronneburg

Schon lange ist bekannt, dass Claudia Obert nur an jüngeren Männern interessiert ist. Das zeigte sich im TV 2012 beim „Perfekten Dinner“, als die Millionärin sichtlich an Ex-Bachelor Paul Janke interessiert war. „Paul, nimm mich!“, hauchte die Unternehmerin mit gespreizten Beinen auf einem Bett. Der Suche nach der großen Liebe widmete sich Claudia Obert im Jahr 2021 bei „Claudias House of Love“, doch lange hielt es mit Antonio Impagnatiello nicht. Seit 2022 ist Claudia Obert mit ihrem 36 Jahre jüngeren Freund Max Suhr zusammen, den sie in der Bar von Olivia Jones kennenlernte. Ihre Liebe machte die 63-jährige Claudia Obert in der Sendung „Wo die Liebe hinfällt“ offiziell. Der damalige Webdesigner ist seit dem bei der Millionärin als Privatsekretär angestellt. Claudia Obert sagte, dass sie sich mit Max Suhr sogar ein Kind wünschen würde – einfacher gesagt, als getan.

Mit 63 Jahren ist der Zug zum schwanger werden schon abgefahren, doch auch Max Suhr ist nicht der potenteste. Zusammen waren Claudia Obert und ihr Freund in einer Klinik, wo Max auf seine Fruchtbarkeit untersucht wurde: „Die Konzentration seiner Spermien war nicht gut.“ Und auch Claudia Obert hat ihr privates Problem mit dem unerfüllten Kinderwunsch – sie hat sich keine Eizellen einfrieren lassen. Als Promipaar waren die beiden 2023 im „Sommerhaus der Stars„, wo Trockensex an oberster Stelle stand – und auch echten Sex sollen sie unentdeckt gehabt haben. Trotzdem führen Claudia Obert und ihr Freund eine offene Beziehung. Für die Unternehmerin ist klar, dass ihre „Maxmaus“ auch andere Frauen hat – genauso wie sie. Eine Heirat hat Claudia Obert privat mit Max ausgeschlossen. Im RTL-Interview sagte sie, keine Lust mehr auf den „Formular-Krieg“ zu haben. Übersetzt: Vom Erbe kann sich Max verabschieden. Bei „Revue Heute“ verriet Claudia Obert, dass sie lieber alles an die „Arche“ spenden wolle – mindestens eine Million sei drin. Das Testament sei aber noch nicht geschrieben.

Wie Claudia Obert privat tickt, weißt du jetzt. Doch wie ist es mit den anderen „Promis unter Palmen“ Teilnehmer? Was Chris Manazidis privat macht, verraten wir dir hier.