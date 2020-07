Claudia Obert, bist du es WIRKLICH?! Fans absolut sprachlos – „Wow! 30 Jahre jünger“

Das kann doch nicht sein! Ist DAS wirklich Claudia Obert? DIE ehemalige Kandidatin bei „Promis unter Palmen“, die sich mit Désirée Nick den Zickenkrieg des Jahres lieferte?

Die Antwortet lautet: Ja, sie ist es! Nur was hat Claudia Obert angestellt, dass sie plötzlich so anders aussieht?

Claudia Obert: Krasses Makeover macht Fans sprachlos

Glatte, gesunde Haare, sexy Augen-Make-up, der Blick überfreundlich und die Haut… um zig Jahre verjüngert! So zeigt sich die Unternehmerin und TV-Personality nun auf Instagram und macht ihre Fangemeinde geradezu sprachlos mit ihrem neuen Look.

„Alter Falter, Claudiiiii“

„Wow! 30 Jahre jünger“

„Du bist wunderschön“

„Total jung siehst du aus, wow“

„Schönste Frau Deutschlands“

Solche Komplimente ist Claudia Obert wahrlich nicht gewohnt. Im Gegenteil: Vor allem in der Sat.1-Show „Promis unter Palmen“ wurde die 58-Jährige in diesem Jahr persönlich beleidigt und emotional so fertig gemacht, dass eine regelrechte Mobbingdebatte entstand. Ist ihr neues Ich also eine späte Rache an all ihre Hater?

Oder hat hier doch eher Photoshop nachgeholfen?

Claudia Obert bei „Promis unter Palmen". Foto: Sat.1/Richard Hübner

Claudia Obert verrät neues Beauty-Geheimnis

Einen kleinen Hinweis gibt Claudia Obert zumindest: „Das hat meine Assistentin gemacht. Ich habe leider keine Zeitmaschine, die hätte ich gerne. Dann wäre ich wieder so heiß wie mit 20. Ich bin zwar jetzt heiß, aber nicht mehr ganz so heiß wie damals“, gesteht sie der Bild.

Der besagte Instagram-Post ist übrigens nicht der einzige von ihr im Wahnsinns-Look. Nur zwei Tage später folgen weitere Bilder des Reality-TV-Stars. Scheint ganz so, als würden wir nun öfter die neue Claudia Obert sehen…