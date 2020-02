Michael Wendler: Ex Claudia Norberg mit traurigem Geständnis – sie muss zwei Millionen Euro zahlen, weil ...

Claudia Norberg, Ex von Michael Wendler, lässt die Hüllen fallen. Nachdem sich seine 19-jährige Freundin Laura vor einigen Wochen für den Playboy auszog, stand auch die Ex-Dschungelcamperin nun vor der Linse eines Playboy-Fotografen.

Leicht fiel das der 49-Jährigen nicht. „Exclusiv“ (RTL) begleitete die Noch-Ehefrau des Schlagerstars bei dem freizügigen Shooting. „„Ich bin total aufgeregt, weil ich jetzt mit so wenig Kleidung vor die Kamera trete. Ich hoffe, dass meine Rundungen gut ausgelichtet werden.“

Michael Wendler Ex Claudia Norberg: Das hat sie im Kleiderschrank

Für das Shooting brachte die Blondine ihre eigene Garderobe mit - und siehe da! Claudia Norberg hat das ein oder andere sexy Teil in ihrem Kleiderschrank. Schwarzer Spitzen-Body, Strapse, ein durchsichtiges rotes Oberteil mit farblich abgestimmtem BH, Lederrock. Die Mutter einer 17-jährigen Tochter reizt nicht mit ihren Geizen.

Sie erklärt: „Da ich Single bin, habe ich meine Garderobe umgestellt. Sie ist sexier geworden.“ Doch wann trägt sie sowas, will Moderatorin Frauke Ludowig wissen. „Zum Beispiel in Diskotheken, wenn ich tanzen gehe.“

-----------------------------

Das ist Michael Wendler:

Geboren 1972 in Dinslaken als Michael Skowronek

Michael Wendler ist gelernter Speditionskaufmann

2000 brachte der Schlagersänger seine ersten Alben heraus

Sein erfolgreichstes Album „Unbesiegt“ (2008) war 36 Wochen in den Charts

Er nahm an mehreren TV-Produktionen teil, darunter Schlag den Star, Ich bin ein Star – holt mich hier raus oder Let's dance

Seit 2016 lebt er in Florida

----------------------------

+++ Danni Büchner: Schock! Nach dem Dschungelcamp kommt raus, dass ... +++

Ex von Michael Wendler sucht neuen Mann

Claudia Norberg macht keinen Hehl daraus: Sie ist auf der Suche nach einem neuen Mann. Nachdem die 29 Jahre lange Beziehung zu Michael Wendler vor rund anderthalb Jahren in die Brüche gegangen war, ist sie jetzt bereit für eine neue Liebe.

-----------

Weitere Promi-News:

Kate Middleton: Geheimnis aus der Vergangenheit enthüllt! Sie und die Queen ...

„Promi Shopping Queen“ (VOX): Angelina Heger ganz in weiß – Fans stellen sich nur diese Frage

Top-Themen des Tages:

Pietro Lombardi macht es endlich offiziell – er ist ...

„Tatort“ aus Dortmund: Verstörende Szenen! Doch Zuschauer sprechen nur über DIESES Detail

-----------

Aus der Beziehung bleibt ein riesiger Schuldenberg

Ihr Noch-Ehemann hatte bereits kurz nach der Trennung eine neue Freundin. Von ihr musste Claudia Norberg per SMS erfahren. „Wie das heute so ist“, sagt sie im Gespräch mit „Exclusiv“. „Wir hatten eine Krise, es hat gebrodelt, es ist etwas vorgefallen, dann haben wir den Entschluss gefasst, uns zu trennen. In der Trennungsphase hat er dann Laura Müller kennengelernt und das war das Ende unserer Beziehung. Dann hat er mir erzählt. Dass er sich neu verliebt und eine neue Freundin hat, so ist das auseinander gegangen.“

Schlimm für die Wendler-Ex: Claudia Norberg hat Schulden von mehr als zwei Millionen Euro. Schafft sie das? „Ich würde es mir wünschen. Ob da eine Möglichkeit besteht, ob ich da irgendwann rauskomme, das kann ich heute noch nicht sagen. Im Moment sieht es sehr schlecht aus. Aber ich versuche, meinen Lebensmut nicht zu verlieren.“ (cs)