Claudia Effenberg bringt eigenen Song raus – andere Reality TV-Stars machten es ihr vor

Claudia Effenberg geht unter die Musikerinnen! Eigentlich ist die 59-Jährige bekannt als die Ehefrau von Ex-Fußballprofi Stefan Effenberg und aus diversen Reality-TV-Formaten wie zum Beispiel „Promi Big Brother“ oder das „Dschungelcamp“.

Doch das reicht Claudia Effenberg offenbar nicht mehr aus. Sie will jetzt am Mikrofon durchstarten. „Mein Mann fand es Weltklasse und hat gesagt: ‘Das muss produziert werden. Da müsst ihr euch kümmern. Das ist so, das ist Claudia!’”, sagte die Blondine im Interview mit RTL. Und sie hörte auf ihren Mann.

Claudia Effenbergs Song entstand „ganz spontan“

„Munich, Hamburg, Amsterdam“, besingt Claudia Effenberg in ihrem Song. Die Single ist „ganz spontan“ mit DJ Fyiew entstanden. Und die Blondine ist nicht der erste Trash-TV-Star, der versucht sich mit einer Musik-Karriere ein zweites Standbein aufzubauen.

+++Natascha Ochsenknecht über Schlaganfall-Verdacht: „Irgendwas stimmt mit deinem Mund nicht“+++

So brachte Jessica Haller gleich drei Lieder auf den Markt: „Love will bring you home“ (2022) und „When the lights go out“ (2023). Ihre erste Single erschien aber schon 2014 und trägt den Namen „Hemmungslos“. Jessica Haller wurde unter anderem durch Sendungen wie „Promi Big Brother“ und „Der Bachelor“ bekannt. Heute ist sie mit Johannes Haller verheiratet und hat eine Tochter.

Mike Heiter machte gemeinsame Sache mit Ex-Freundin

Auch Mike Heiter kennt man aus dem Format „Promi Big Brother“. Er verlobte sich dort mit seiner großen Liebe Leyla Lahouar, die er wiederum im Dschungelcamp kennenlernte. Doch der Essener kann mehr als nur Reality-TV, brachte mit „Luxager“ sogar ein eigenes Modelabel an den Start – und auch in der Musik hat sich Heiter bereits ausgetobt.

Gemeinsam mit Rapper Manuellsen sang er „Eine Insel“. Das Musik-Video wird sich seine Verlobte Leyla wohl eher ungern anschauen. Dort ist nämlich Mike Heiter zu sehen, wie er Hand-in-Hand mit Ex-Flamme Elena Miras („Love Island“) spaziert. Gemeinsam mit Elena hat der 32-Jährige auch eine Tochter.

Mehr Themen und News haben wir hier für dich:

Auch mit ihr nahm Heiter Song auf

Mit Laura Morante, ebenfalls eine Ex-Freundin von Heiter, produzierte der TV-Star die Single „Belaire“. Morante kennt man übrigens ebenfalls aus dem Trash-TV. Sie nahm unter anderem an „Are you the one?“ teil. Claudia Effenberg befindet sich mit ihrer Idee für einen eigenen Song also in bester Reality-TV-Gesellschaft.