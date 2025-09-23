Star aus „Spiel mir das Lied vom Tod“: Claudia Cardinale mit 87 Jahren verstorben

Kino-Legende Claudia Cardinale ist tot!

Die italienische Schauspielerin, die in den 60er Jahren weltweite Erfolge feierte – mit Filmen wie „Der rosarote Panther“ oder „Spiel mir das Lied vom Tod“ – wurde 87 Jahre alt. Das bestätigte ihr Management am Dienstag (23. September).

Claudia Cardinale wurde 1938 in Tunis geboren, begann in den späten 50er Jahren ihre Schauspielkarriere in Italien. Schnell feierte sie große Erfolge, wurde im erfolgreichen Italo-Kino der 60er Jahre zu einem internationalen Exportschlager.

Sie spielte an der Seite großer Stars wie Burt Lancaster, John Wayne oder Jean-Paul-Belmondo. „Der Leopard“, „Der rosarothe Panther“ oder „Achteinhalb“ machten sie zu einem gefraten Kinostar. Ihre größte Rolle, für die sie bis heute am ehesten in Erinnerung geblieben ist, war jedoch Jill McBain in Sergio Leones Westernklassiker „Spiel mir das Lied vom Tod“ von 1968.

Bis ins Jahr 2020 war sie noch als Schauspielerin aktiv, fast 130 Filme und Serien sind in ihrer Filmographie vermerkt. In den Hollywood-Olymp oder zu Oscars reichte es zwar nie, doch dafür strahlte ihr Stern in Europa umso heller. Sie erhielt mehrere Verdienstorden der Italienischen Republik – sowie Preise bei den Filmfestspielen von Venedig oder Locarno.

In den 60ern und 70ern war Cardinale mit dem italienischen Filmproduzenten Franco Cristaldi verheiratet, verließ ihn jedoch 1974 für den Produzenten Pasquale Seteri. Mit ihm lebte sie bis 1999, aus der Beziehung stammt ihre Tochter. Mit ihr und ihrem Sohn Patrick lebte sie seit 2023 im französischen Fontainebleau.