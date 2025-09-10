Cindy aus Marzahn sorgt für Verwirrung im Megapark auf Mallorca – damit rechnet keiner

Ballermann-Besucher sind so einiges gewohnt und haben sicher viel erlebt, aber was da am verregneten Dienstagnachmittag (9. September) über sie kam, muss wie eine Erscheinung gewirkt haben. Comedienne Cindy aus Marzahn stand urplötzlich auf der Bühne im Megapark. Cindy performte nicht wie erwartet, in dem sie das Mallorca-Publikum in Grund und Boden quatschte. Nein. Cindy sang!

Unsere Redaktion war live vor Ort dabei, hat sich den besonderen Auftritt angeschaut – und Cindy anschließend gefragt, wie sie selbst die Premiere am Ballermann erlebt hat…

Gemischte Reaktionen vom Mallorca-Publikum

Schon 2022 wurde Cindy groß im Megapark auf Mallorca angekündigt. Doch ein paar Stunden vor dem Auftritt wurde sie damals krank (vor Angst) und sagte ab. Kurzfristig sprang Oliver Pocher ein. Jetzt also ein neuer Versuch.

Um 14.15 Uhr erstieg die Comedy-Queen im rosa Trainingsanzug die Bühne. Angekündigt wurde sie dabei von ihrem „Bühnen-Freund“ Enrico, einem zauseligen Warm-Upper, der es die nächsten 30 Minuten als seine Aufgabe ansah, Cindy über die Bühne zu peitschen.

Cindys erster Song: „Sweet Cindyline“. Ein Cover von Neil Diamonds „Sweet Caroline“. Leichte Verwirrung im Publikum. Es würde ja gerne mitgrölen, aber Cindy hat ihren ganz eigenen Text. Stattdessen greifen die Zuschauer zum Handy, machen Videos und Fotos. So ein Phänomen gibt es schließlich nicht alles Tage an der Playa. Nachdem die sichtlich nervöse Berlinerin den Song unter wohlwollendem Applaus des Publikums überlebt hat, fährt sie das auf Nummer-Sicher-Programm. Auszug aus ihrer Songliste: „Layla“, „Mann mit Pferdeschwanz gesucht“ oder „Die immer lacht“. Sie spricht wenig zwischen den Songs.

+++ Höhner betreten die Bühne auf Mallorca – das Publikum rastet sofort aus +++

„Ich komme wieder“

Auch wenn viele im Publikum mitsingen, so steht in ihren Gesichtern folgendes geschrieben: Das muss man erstmal sacken lassen. „Dankeschön, ihr verrückten Nudeln“, ruft Cindy lachend ins Mikro. Dann singt sie einen eigenen Song. Der heißt „Ich bin eine Partygranate.“ Cindy dürfte im Glück schwelgen.

Cindy singt „Ich liebe das Leben“, dann will sie runter von der Bühne. Aber Enrico lässt sie nicht. Cindy rollt mit den Augen. Enrico zwingt sie nochmal „Sweet Cindyline“ und ihren eigenen Song „Nicht jeder Prinz kommt uff´m Pferd“ zu singen. Dann ist sie erlöst. 30 Minuten geschafft. Die Menge pfeift, klatscht und johlt.

Mehr News:

Jetzt erwacht Cindy aus ihrer Bühnen-Trance. Die Last fällt ab. Sie grinst schon wieder, wie man es von ihr kennt. „Es war eine sehr schöne Erfahrung. Man merkt schon, dass das eine Familie hier ist und ich wurde sehr herzlich aufgenommen“, sagt sie uns ein paar Minuten später und verkündet: „Ich komme wieder“. Ja, wieso eigentlich nicht. Sie passt schon an den Ballermann, alleine vom Outfit. Und wenn sie eine gewisse Routine und Sicherheit bekommt, kann das durchaus richtig lustig werden…