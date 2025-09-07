Operndirigent Christoph von Dohnányi ist verstorben – er wurde 95 Jahre alt

Christoph von Dohnányi, einer der bedeutendsten Operndirigenten seiner Generation, ist im Alter von 95 Jahren in München verstorben.

Dies bestätigte seine Ehefrau gegenüber der „Deutschen Presse-Agentur (dpa)“.

Christoph von Dohnányi: Ein bewegtes Leben

Geboren am 8. September 1929 in Berlin, wuchs er in einer Familie auf, deren Geschichte von Mut und Widerstand geprägt war. Sein Vater, Hans von Dohnányi, fiel dem NS-Regime zum Opfer und wurde im KZ Sachsenhausen hingerichtet.

Die Mutter war eine Schwester des evangelischen Theologen Dietrich Bonhoeffer, sein Bruder Klaus von Dohnányi wurde später Bundesminister und Hamburger Bürgermeister. Christoph von Dohnányi selbst verband Tradition mit Innovation – sowohl im persönlichen Leben als auch auf der Bühne.

Er lernte die ganze Welt kennen

Sein Studium begann in München, wo er Jura und Musik lernte, später führte ihn sein Weg nach Amerika zu seinem Großvater, dem Komponisten Ernst von Dohnányi, um seine musikalische Ausbildung zu vertiefen. 1952 folgte der Einstieg in die professionelle Opernwelt: Georg Solti holte ihn als Korrepetitor nach Frankfurt. Bereits mit 27 Jahren übernahm er als jüngster deutscher Generalmusikdirektor das Haus in Lübeck.

Stationen in Kassel, Köln und Frankfurt führten ihn schließlich an die Hamburger Staatsoper, die er von 1977 bis 1984 leitete. Dort setzte er auf junge Regisseure aus Schauspiel und Bühnenbild, darunter Luc Bondy, Jürgen Flimm, Achim Freyer und Herbert Wernicke. Trotz künstlerischer Erfolge kam es immer wieder zu Kontroversen mit Betriebs- und Aufsichtsrat, woraufhin Dohnányi Hamburg verließ.

1984 begann er eine neue Ära in den USA beim Cleveland Orchestra, bevor er 1996 die Leitung des London Philharmonia Orchestra übernahm und 1998 als Gastdirigent beim Orchestre de Paris wirkte.

Er war ein Familienmensch durch und durch

2004 kehrte Dohnányi nach Hamburg zurück und prägte bis 2011 das NDR Sinfonieorchester. Sein Stil zeichnete sich durch die Verbindung von Perfektionismus und Experimentierfreude aus – er verschmolz traditionelle Interpretationen mit avantgardistischen Inszenierungen.

Privat blieb Dohnányi ein Familienmensch. In dritter Ehe verheiratet, ist er Vater von fünf Kindern, darunter der Schauspieler Justus von Dohnányi. Mit seiner beeindruckenden Karriere hinterließ er in der Opern- und Orchesterszene sowohl national als auch international bleibende Spuren.