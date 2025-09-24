Christoph Maria Herbst: „Stromberg weiß bis heute nicht, wie woke geschrieben wird“

Dieser Chef ist einfach Kult. Millionen lieben die Geschichten rund um den doch recht schrulligen Bernd Stromberg. Als 2004 die allererste Staffel erschien, konnten wohl weder Autor Ralf Husmann noch Hauptdarsteller Christoph Maria Herbst ahnen, welch Welle des Glückes sie mit ihrer Arbeit bei den Fans der Serie auslösen würden.

Und so ist Bernd Stromberg auch heute – über zwanzig Jahre nach Start der ersten Staffel – Deutschlands beliebtester unbeliebter Chef. Wie groß der Hype im Dezember sein wird? Wir können es uns gar nicht ausmalen. Dann nämlich kehrt Stromberg in die Kinos zurück. Im Rahmen eines Interviews zu seinem neuen Kinofilm „Ganzer halber Bruder“ verriet uns Christoph Maria Herbst daher auch ein paar Details zum neuen Stromberg.

Stromberg kehrt zurück – politisch inkorrekt wie eh und je

„Die Zeit war jetzt reif. Es gibt die Nostalgiker, die mit Stromberg groß geworden sind, uns es wächst eine Generation nach, die noch gar nicht geboren war, als Stromberg das Licht der Welt erblickte. Ich war vor ein, zwei Jahren bei der Kölner Comedy Nacht, da gab es einen Stromberg-Tag. In dem Kino saßen 800, 900 Jugendliche, die allesamt meine Kinder oder Enkel hätten sein können. Die haben ganze Passagen mitgesprochen. Das war unglaublich. Ein Erweckungsmoment“, berichtet uns der Schauspieler.

Auch wenn er ein wenig Sorge vor dem Lesen des ersten Buches hatte. „Ich hatte ein bisschen Angst davor, was in dem Buch stehen wird. So eine fossile Figur wie den Stromberg in unsere heutige Gesellschaft zu transferieren, ohne ihn, so wie er ist, zu verraten, hatte hohen Anspruch. Aber es ist Ralf gelungen“, verrät Herbst. Er habe Angst davor gehabt, dass Stromberg „nicht genügend politisch inkorrekt dargestellt werden würde“, so Herbst weiter, habe Angst gehabt, „dass Husmann die Figur zu glatt geschliffen hat, weil unsere Gesellschaft sich mittlerweile den Anschein gibt, woker geworden zu sein“.

Doch weit gefehlt. „Stromberg weiß bis heute nicht, wie woke geschrieben wird. Das ist alles pillepalle“, so der 59-Jährige. „Stromberg – Wieder alles wie immer“ startet am 4. Dezember 2025 in den Kinos. Das ganze Interview mit Christoph Maria Herbst kannst du hier lesen.