Christoph Maria Herbst: „So eine Figur hatte ich ehrlicherweise noch nie auf dem Tisch“

Er gehört zu den größten Darstellern, die derzeit auf deutschen Leinwänden wirken: Christoph Maria Herbst. Mit Filmen wie „Der Vorname“ oder „Der Spitzname“ lockte der 59-Jährige in den vergangenen Jahren Tausende in die Kinos. Nun folgt der nächste Streich. In „Ganzer halber Bruder“ spielt Herbst die Rolle des Ex-Knackis Thomas Bellmann, der zufällig auf seinen Halbbruder Roland trifft. Dieser hat Trisomie 21 und wirbelt das Leben des Immobilienbetrügers gehörig durcheinander.

Im Interview spricht Christoph Maria Herbst über die Dreharbeiten, seinen Schauspielkollegen Nicolas Randel und natürlich auch über den heißersehnten neuen „Stromberg“-Film.

„Ganzer halber Bruder“ läuft bald im Kino, bei Netflix läuft ihr Film „Contra“ und der neue „Stromberg“ steht ja auch in den Startlöchern. Können Sie noch vor die Tür gehen, ohne ihr eigenes Konterfeit zu sehen?

Ja, weil ich in jeder Rolle anders aussehen. Das würde ich auch sonst sehr peinlich finden, wenn ich immer gleich aussähe. Dazu kommt, dass die Figuren – auch wenn sie Schnittmengen haben – doch eine unterschiedliche Psychologie, unterschiedliche Viten besitzen. Dementsprechend gelingt mir das noch ganz gut. Aber Sie sprechen natürlich einen heiklen Punkt an. Es war immer schon meine Angst, zu inflationieren. Bisher wurde mir aber noch nicht gespiegelt, dass das der Fall sei.

Meinen Sie das ernst?

Ja, absolut. Wenn man viel macht, kommt man viel vor. Und abgesehen von Fragen, die einem dann gestellt werden, wie „Sie müssen doch kurz vorm Burnout stehen?“ oder „Haben Sie kein Privatleben?“, müsste man sich auch gefallen lassen, dass man irgendwann gesagt bekommt: „Mach doch mal ein bisschen weniger, so geil bist du jetzt auch nicht!“

Das war bisher aber – Gott sei Dank – noch nicht der Fall. Ich will aber auch nicht erleben, dass es irgendwann einmal einen Film ohne mich gibt, auf dessen Plakat dann ein Stempel „Garantiert ohne Christoph Maria Herbst“ ist. Das wäre nicht schön.

Sie suchen Ihre Projekte ganz gezielt aus, warum ist es „Ganzer halber Bruder“ geworden?

Also einen windigen, schmierigen Immobilienlappen zu spielen, der gerade zwei Jahre im Knast war, und rauskommt, nur um das nächste Ding zu drehen, und sich dann mit dem Erbe seiner Mutter konfrontiert sieht, von der er dachte, dass es sie gar nicht gebe, weil er im Heim groß geworden ist, der dann auch noch erfährt, dass er einen Halbbruder hat, der wiederum auch noch Trisomie 21 hat …

So eine Figur hatte ich ehrlicherweise noch nie auf dem Tisch. Aber das Entscheidende war sicherlich die Aussicht darauf, mit Nico zu arbeiten. Ich bin immer auf der Suche danach, meinen Horizont zu weiten, neue Menschen und neue Erfahrungen in mein Leben zu lassen. Dafür war mir das Drehbuch mehr als nur willkommen.

Sie sprechen hier Ihren Kollegen Nicolas Randel an. Wie haben Sie die Zusammenarbeit mit ihm wahrgenommen? Und gibt es vielleicht Dinge, die man mit ihm anders macht als vielleicht mit anderen Kollegen?

Es war berührend, es war schön, aber auch sehr lustig. Wir haben wahnsinnig viel gelacht und waren unglaublich albern miteinander. Ich habe aber auch sehr viel von ihm gelernt. Mir wurde schon die Frage gestellt, ob ich ihm nicht viel zeigen musste. Umgekehrt wird ein Schuh daraus. Ich glaube, ich konnte mir die ein oder andere Scheibe von Nico abschneiden. Er ist so unverstellt in die Sachen hereingesprungen.

Mein Motto war immer: Kühler Kopf und warmes Herz. Bei Nico gibt es nur warmes Herz. Er war bei den Dreharbeiten meine persönliche Zentralheizung. Das war wirklich großartig.

Gab es auch Probleme?

Ich will es nicht schönreden. Es war auch anstrengend, weil du natürlich anders herangehst und spielst und dich anderen Herausforderungen stellen musst. Das ging bis hin zum Drehplan.

Sie haben gerade gesagt, dass Sie viel von Nicolas lernen konnten. Der Dreh ist nun einige Monate her. Was haben Sie denn nun tatsächlich mitgenommen?

Ich versuche noch mehr aus dem Bauch zu agieren, noch unverstellter und ungefilterter auf Leute zuzugehen. Der Nico ist so pur, dass es eine Freude war. Damit kannst du Leuten auch vor den Kopf stoßen, die nicht wissen, wie sie damit umzugehen haben. Ich glaube, dennoch kann sich jeder davon ein Scheibchen abschneiden.

Ihre Figur Thomas bekommt eine unerwartete Erbschaft. Wurden Sie auch schon einmal mit einem überraschenden Erbe, oder vielleicht einem unerwarteten Geschenk bedacht?

Nein, aber ich weiß, dass man auch Schulden erben kann (lacht). Von daher sollte man damit sehr vorsichtig sein.

Sind Sie da gebranntes Kind?

Nein, diese Information habe ich im Darknet eben noch recherchiert (lacht).

Lassen Sie uns noch kurz auf Stromberg schauen. Ich erinnere mich, dass Sie vor einigen Jahren eine Rückkehr in die Rolle noch ausgeschlossen haben. Was hat Sie dazu bewegt, die Kuh dann doch bis zur Laktoseunverträglichkeit zu melken, wenn ich Sie selbst zitieren darf?

(lacht) Noch sehe ich die Laktoseunverträglichkeit nicht, aber ich glaube, wir haben die Kuh ein weiteres Stück gemolken. Es ist aber auch eine Turbo-Kuh, in dem Euter ist noch einiges an Milch drin.

Ich muss sagen, dass Ralf (Husmann; Anm. d. Red.) mich mit seinen Ideen angesteckt hat. Wir hatten vor vielen Jahren schon einmal darüber gesprochen, Stromberg eventuell fortzuführen. Zuletzt haben wir gesehen, wie Bernd bei den Sozialdemokraten in Berlin angeheuert hat. Da gab es die Idee, zu erzählen, dass die Sozialdemokraten Stromberg nach Brüssel weggelobt haben. Ich hatte tatsächlich auch direkt Bilder vor meinem inneren Auge. Aber ich glaube, es war ganz gut, dass wir uns davon verabschiedet haben.

Im Endeffekt muss man sagen: Die Zeit war jetzt reif. Es gibt die Nostalgiker, die mit Stromberg groß geworden sind, uns es wächst eine Generation nach, die noch gar nicht geboren war, als Stromberg das Licht der Welt erblickte. Ich war vor ein, zwei Jahren bei der Kölner Comedy Nacht, da gab es einen Stromberg-Tag. In dem Kino saßen 800, 900 Jugendliche, die allesamt meine Kinder oder Enkel hätten sein können. Die haben ganze Passagen mitgesprochen. Das war unglaublich. Ein Erweckungsmoment.

Was war Ihr Gefühl, bevor sie das Buch das erste Mal lasen?

Ich hatte ein bisschen Angst davor, was in dem Buch stehen wird. So eine fossile Figur wie den Stromberg in unsere heutige Gesellschaft zu transferieren, ohne ihn, so wie er ist, zu verraten, hatte hohen Anspruch. Aber es ist Ralf gelungen.

Sie hatten Angst? Wovor? Vor politischer Inkorrektheit?

Nein, gar nicht. Ich hatte Angst davor, dass Stromberg nicht genügend politisch inkorrekt dargestellt werden würde. Ich hatte Angst, dass Husmann die Figur zu glatt geschliffen hat, weil unsere Gesellschaft sich mittlerweile den Anschein gibt, woker geworden zu sein. Das geht natürlich nicht. Stromberg muss sich treu bleiben. Und ihn in der heutigen Gesellschaft zu erzählen … ich bin kein Autor, aber da fallen selbst mir lustige Situationen ein.

Also wir müssen uns keine Sorgen machen, dass Stromberg zu woke geworden ist?

Dass darf ich wohl spoilern: Er ist es gar nicht. Stromberg weiß bis heute nicht, wie woke geschrieben wird. Das ist alles pillepalle. Ich habe zwar noch keine Minute des Filmes gesehen, aber ich durfte letztens mit Ralf sprechen, der den Film schon gesehen hat, und er klang fast glücklich (lacht).

Das ist die westfälische Zurückhaltung.

(lacht) Ja, genau.

Die Erwartungen der Fans sind riesig. Dass die Menschen nach der Verkündung des Filmes nicht auf den Straßen getanzt haben, war alles. Wie schwer lastet der Duck auf Ihnen?

Das haben wir natürlich auch verfolgt. Aber das ist kein Druck. Im Gegenteil, ich freue mich mit. Nach dem Druck müssen Sie Ralf Husmann fragen. Er musste sich ja die Geschichte ausdenken.

Ich will jetzt mein Licht nicht unter den Scheffel stellen, aber ich musste es am Ende ja nur spielen. Druck verspüre ich da gar nicht. Ich habe den Stromberg wieder genauso gespielt, wie vor zehn Jahren, als ich ihn vermeintlich in die Gruft abgeseilt habe.

Wie war es, die ganze Stromberg-Familie wiederzusehen?

Das war total weird. Als wir den ersten Drehtag hatten, wieder in Kostüm und Maske standen, das war wie Klassenfahrt mit der Zeitmaschine. Wir hatten Gänsehaut und am Ende flossen Tränen. So war es bei „Ganzer halber Bruder“ übrigens auch. Nico und ich waren am Anfang NOCH gar nicht so warm miteinander. Was für die Dreharbeiten gut war, weil es ja einige Szenen gibt, in denen wir uns hassen, uns mit Argusaugen betrachten. Am Ende lagen wir uns auch weinend in den Armen und Nico wollte gar nicht wahrhaben, dass diese wunderschöne Zeit schon vorbei sein sollte. Das war total süß.

„Ganzer halber Bruder“ mit Christoph Maria Herbst startet 18. September 2025 in den deutschen Kinos.