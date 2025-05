Christine Neubauer privat: Zwischen Erfolg und Schmerz – die unbekannten Seiten der Schauspielerin

Christine Neubauer ist eine echte TV-Ikone, die mit ihrem bekannten Gesicht aus dem deutschen Fernsehen nicht mehr wegzudenken ist. Sie zählt zu den bekanntesten und beliebtesten Schauspielerinnen des Landes und hat sich durch ihre Vielseitigkeit und ihr charismatisches Auftreten einen festen und unverzichtbaren Platz in der deutschen Film- und Fernsehlandschaft erarbeitet. Doch wie sieht es bei ihr privat aus?

In diesem Artikel enthüllen wir viele spannende Details aus dem privaten Leben von Christine Neubauer – von ihrem traumhaften Zuhause mit ihrem Lebensgefährten auf Mallorca bis zu ihrem sexy Fotoshooting, das sie auch mit über 60 in ihrer schönsten Form zeigt. Entdecke die private Seite der Schauspielerin.

Christine Neubauer privat: Krasse Veränderungen durchgemacht

Die Schauspielerin, Autorin und Hörspielsprecherin Christine Neubauer wurde am 24. Juni 1962 in München geboren und zählt zu den beliebtesten TV-Stars Deutschlands. Ihren Durchbruch hatte sie 1987 in der ARD-Serie Löwengrube als Traudl Grandauer, wofür sie 1992 mit dem Adolf-Grimme-Preis ausgezeichnet wurde.

Mit weiteren Erfolgsrollen in Serien wie München 7 und Die Landärztin festigte sie ihren Ruf als vielseitige und charismatische Schauspielerin. Christine Neubauer war in mehreren Kinofilmen zu sehen, darunter Die Geierwally (2005) und Die Lebenslüge (2009). Man könnte glauben, dass kaum ein TV-Zuschauer die Filme und Serien von Christine Neubauer verpasst hat, so prägend war ihr Beitrag zur deutschen Fernsehlandschaft. Sogar ihre Kinofilme sind vielen Deutschen beliebt.

Privat hat Christine Neubauer in der Vergangenheit krasse Veränderungen durchgemacht, insbesondere in Bezug auf ihr Gewicht. Im Jahr 2011 hat sie erheblich abgenommen und innerhalb weniger Monate über 10 Kilogramm verloren. Dies erreichte sie durch eine Kombination aus gesunder Ernährung und regelmäßigem Training, darunter Power-Yoga und Boxen.

Einblick in das private Leben der Schauspielerin: Rechts: Christine Neubauer im Jahr 2010, vor ihrem deutlichen Gewichtsverlust. Links: Die Schauspielerin 2024, in Bestform und mit beeindruckender Ausstrahlung. Foto: IMAGO / Berlinfoto / Future Image

Später traf eine Krankheit Christine Neubauer schwer: 2017 wurde bei der Münchnerin Morbus Bechterew diagnostiziert, eine chronisch-entzündliche Erkrankung der Wirbelsäule. Die Schauspielerin ging aktiv mit der Krankheit um und bekämpfte sie durch regelmäßige Bewegung und einen bewussten Lebensstil.

Christine Neubauer privat: Familiäre Herausforderung

Die Jugendliebe von Christine Neubauer war der Sportjournalist Lambert Dinzinger, den sie später heiratete. Die beiden lernten sich in jungen Jahren kennen und heirateten 1990. Doch die Jugendliebe hielt nicht für immer und die Ehe bestand über zwei Jahrzehnte, bis sie sich 2011 trennten und schließlich 2014 scheiden ließen.

Im privaten Leben der Münchnerin gibt es eine bewegende Geschichte: Sie hat einen Sohn, Lambert Dinzinger Jr., geboren 1992, aus ihrer Ehe mit dem Sportjournalisten Lambert Dinzinger. Nach der Trennung der Eltern brach Lambert Jr. den Kontakt zu seiner Mutter ab, da er sich vernachlässigt fühlte. Seit 2021 haben die beiden jedoch wieder Kontakt und arbeiten daran, ihre Beziehung zu verbessern.

Seit mehr als zehn Jahren lebt die Münchnerin auf Mallorca. Gemeinsam mit ihrem Partner José Campos, mit dem sie seit 2011 glücklich zusammen ist, bewohnt sie eine Stadtwohnung in Palma. Christine Neubauer und José Campos sind seit 2021 verlobt und hatten ursprünglich geplant, in Chile, der Heimat von Campos, zu heiraten.

Christine Neubauer mit ihrem Freund José Campos. Ein Einblick in ihr Privatleben. Foto: IMAGO/APress

Christine Neubauer und José Campos lernten sich 2008 bei Dreharbeiten in Chile kennen. Während Neubauer für einen Film in der Atacama-Wüste vor der Kamera stand, war der Fotograf Campos hinter den Kulissen als Produzent im Einsatz.

Obwohl die Schauspielerin weit entfernt von ihrer Geburtsstadt München lebt, empfindet sie Mallorca dennoch als ein Stück Heimat. „Heimat ist für mich ein Gefühl der Verwurzelung, deshalb fühle ich mich in Bayern zu Hause. Aber Heimat ist auch jeder Ort, an dem ich mich wohl und angekommen fühle. Deshalb zähle ich sowohl Mallorca als auch Santiago zu meinen Heimatorten“, sagte Christine Neubauer in einem Gespräch mit der „Mallorca Zeitung“.

Die Kreativität ist besonders in der gemeinsamen Wohnung mit ihrem Lebensgefährten spürbar: „Das sind alles Dinge, die jedes Einzelne von uns selber zusammengetragen hat. Ich habe Erinnerungen aus der ganzen Welt. Und vor allem, wir machen die Dinge auch selbst“, betont Christine Neubauer und zeigt stolz ihre selbstgemalten Bilder, die sie an die Wand gehängt hat.

Wie alt ist Christine Neubauer?

Es ist bekannt, dass man über das Alter, besonders über 60, ungern spricht, doch für Christine Neubauer ist das kein Tabu. Die 62-Jährige fühlt sich jung und wohl in ihrer Sexualität. Mit 60 nahm sie an einem sexy Fotoshooting am Strand teil, bei dem ihr Freund der Fotograf war.

Als die Löwengrube-Prominente in einem Bikini mit einem heißen durchsichtigen Kimono vor der Kamera ihres Lebensgefährten stand, stellte sich die Frage, ob Sexualität in diesem Alter noch wichtig sei. Ihre Antwort darauf war: „Aber Hallo! Welche Frage, wo sind wir denn? Wir leben in einer Welt, in der Sexualität nicht an ein bestimmtes Alter gebunden ist, das war vielleicht noch im Mittelalter so. Wir Frauen haben uns verändert“, erzählt Christine Neubauer in einem Gespräch mit RTL.

Es sei ihr absolut wichtig, dass der Partner sie sexy findet und umgekehrt genauso. „Mit 70 werde ich mich wie 40 fühlen, dank meiner Einstellung – Zahlen sind überhaupt kein Problem für mich, und ich lasse die 70 gerne kommen.“

Christine Neubauer mit Hasskommentaren konfrontiert

Kaum jemand fühlt sich mit dem Alter so wohl wie die Münchnerin Christine Neubauer, die für ihr Image als „Vollweib“ bekannt ist. Sie steht zu ihrer natürlichen Weiblichkeit und betont, dass wahre Schönheit von Selbstbewusstsein und Authentizität kommt – nicht von äußeren Normen. Als „Vollweib“ zeigt sie, dass es nicht darauf ankommt, wie man aussieht, sondern wie man sich selbst liebt und akzeptiert. Ihr selbstbewusstes Auftreten inspiriert viele Frauen, sich selbst als „Vollweib“ zu sehen, unabhängig von Alter oder gesellschaftlichen Erwartungen.

Christine Neubauer liebt ihr Image, doch dafür erhält sie mehrere Hundert Hasskommentare in den sozialen Netzwerken, wie sie auf Facebook bereits teilte. Sie wurde wegen ihrer Figur, ihres Alters oder einfach ihres Daseins heftig kritisiert. Doch mit Hasskommentaren hat sie keinerlei Toleranz: „Kritik ja, Hass nein. Deshalb werde ich Hasskommentare melden und löschen. Zumindest die, die ich bemerke“, erklärte die Landärztin-Schauspielerin in ihrem Beitrag.

Neben den Herausforderungen in den sozialen Netzwerken wartet für Christine Neubauer eine weitere spannende Aufgabe: Im Februar nimmt sie an Let’s Dance teil und hat ein klares Ziel vor Augen: „Mein Ziel ist es natürlich, die älteste Let’s Dance-Gewinnerin der Welt zu werden“, sagt sie in einem RTL-Video. Ob die Schauspielerin dieses Ziel erreicht, wird sich zeigen – doch bereits jetzt beeindruckt sie mit ihrer Entschlossenheit und ihrem Ehrgeiz. Wir dürfen gespannt sein, wie sie sich auf dem Tanzparkett schlägt.

