Christina Dimitriou privat: Bei tragischem Unfall entging sie dem Tod nur knapp

Im TV ist Christina Dimitriou für ihre impulsive Art und Zero-Fucks-Einstellung bekannt. Kommt ihr jemand blöd, lässt Christina nichts auf sich sitzen. Vor allem gegenüber ihren Ex-Freunden machte sie das in der Vergangenheit immer wieder deutlich. Beleidigungen und verbale Ausraster? Sind Christina nicht genug. Dreht sie durch, scheut sie im TV sogar vor einer Schlägerei nicht zurück. Aber wie tickt Christina Dimitriou privat?

Kein Wunder, dass Christina Dimitriou für ihr Temperament beim „Promi-Büßen“ von ProSieben antritt, um ihre Patzer auszubaden. Denn wer im Reality-TV austeilt, muss auch einstecken können – das ist für Christina privat jedoch keine Seltenheit. Privat muss sich Christina Dimitriou immer wieder aufraffen, sogar dem Tod war die Reality-TV-Kandidatin schon einmal sehr nah. Was es damit auf sich hat, verraten wir dir.

Christina Dimitriou im Reality-TV: DIESE Rivalin musste unter ihrer Attacke leiden

Christina Dimitriou wurde im Jahr 2019 durch ihre Teilnahme bei der ersten Staffel von „Temptation Island“ bekannt, wo sie sich mit Freund Salvatore Vassallo dem Beziehungstest stellte. Zwei Monate nach Showfinale war zwischen den beiden Schluss, doch dabei blieb es nicht. Ein Jahr später sahen sich Christina und Salvatore Vassallo bei „Ex On The Beach“ wieder, wo es zu einigen heftigen Auseinandersetzungen kam. Aber die Teilnahme hatte für Christina auch etwas Gutes – sie lernte Aleksandar Petrovic kennen, mit dem sie nach der Show zusammenkam. Die Beziehung zwischen Aleks und Christina hielt zwei Jahre, zusammen traten sie sogar bei CoupleChallenge an, wo sie bis ins Finale kamen. Im Jahr 2023 ging es für Aleks und Christina zu „Temptation Island VIP“, wo ihr Freund sie mit der Verführerin Vanessa betrog – es kam zur Trennung.

Nach der geplatzten Beziehung mit ihrem Ex-Freund Aleks war für Christina Dimitriou mit Datingformaten Schluss. Im Jahr 2021 machte Christina Dimitriou bei der „Dschungelshow“ mit, wo sie Platz fünf belegte und „Bild“ zufolge eine Gage von 12.000 Euro erhalten haben soll – weit unter dem Durschnitt der Show. Ins Dschungelcamp schaffte es Christina Dimitriou also nicht. Zwei Jahre später war Christina Dimitriou bei den „Reality Backpackers“ am Start. Beides Shows, in denen Christina gegen andere Kandidatinnen austeilte. Doch ihren größten Eklat leistete sich Christina Dimitriou bei „The 50“, wo sie die Kandidatin Cecilia Asoro attackierte.

Bei „The 50“ drohte Christina Dimitriou mit Schlägerei. Foto: IMAGO/Panama Pictures

„Fo****!“ – SO HEFTIG ließ es Christina Dimitriou eskalieren

Kurz zur Einordnung: Bei „The 50“ stand Christina Dimitriou kurz davor, die Show verlassen zu müssen. Um sie zu retten, konnten andere Kandidatinnen ihre Stimme für Christina einsetzen und versicherten ihr, sie vorm Rauswurf zu beschützen. Am Ende der Abstimmung bekam Christina aber nur zwei Stimmen – mit diesem Messer im Rücken konnte die Kandidatin überhaupt nicht umgehen. Nach dem Verrat wandte sie sich schreiend an die anderen: „Ihr seid so fo**** Menschen!“ und legte sogar Hand an Rivalin Cecilia Asoro, die auch nicht unbedingt als ruhige Person bekannt ist. Als Christina Cecilia heftig schubste, wollte diese auf sie losgehen, wurde aber von anderen Kandidaten zurückgehalten, bevor die Situation schlimmer eskalieren konnte. Beim „Promi-Büßen“ wird sie versuchen, ihre Taten auszubaden.

Christina Dimitriou privat: Tragischer Unfall kostete sie fast das Leben

Nur, weil Christina Dimitriou sich im Reality-TV als tough gibt, heißt das nicht, dass sie privat im Leben nichts durchmachen musste. Am 02. Januar 1992 wurde Christina Dimitriou in Dortmund geboren, hat aber griechische Wurzeln. In Griechenland sollte sich später eine Tragödie zutragen, die Christina lieber nicht erlebt hätte. Nachdem Christina in Deutschland ihre Ausbildung im Bereich Kosmetik abgeschlossen hatte, arbeitete sie drei Jahre in Griechenland. Zurück in Deutschland wechselte sie in den Einzelhandel. Auf Instagram gibt Christina Dimitriou viele Einblicke in ihr privates Leben, unter anderem sich Eingriffe vom Beauty-Doc ein großes Thema.

Beim Anblick von Christina Dimitriou früher wird klar: Die Reality-TV-Kandidatin hat viel an sich machen lassen. Botox, Hyaluron und Liftings sind bei Christina Dimitriou fester Bestandteil des privaten Lebens. Mit 25 ließ sich Christina Dimitriou die Lippen und Brust machen, ihre Fans nimmt sie auf Instagram öfter mit. Doch auch tragische Informationen macht Christina öffentlich. Seit ihrer Jungend leidet Christina Dimitriou nach eigenen Angaben an Multipler Sklerose. Immer wieder habe sie Schübe, bei denen sie nichts mehr sehen kann – irgendwann könnte ein Schub sogar dazu führen, dass sie vollständig blind wird. Ihr Leben hat Christina Dimitriou schon einmal an sich vorbeiziehen sehen – und zwar da, wo sie ihre Wurzeln hat. In Griechenland hatte Christina im September 2023 einen tragischen Autounfall, bei dem sich ihr Wagen sogar überschlug: „Wenn der Gurt nicht gewesen wäre, dann wäre ich tot“, verriet sie der „Bild“.

