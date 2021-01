Charlotte Würdig: Sexy Foto sorgt für Staunen – „Dass du aber auch so übertreiben musst“

Was ist denn bitte mit Sido-Ex Charlotte Würdig passiert? Die 42-jährige Moderatorin teilte am Montagabend ein sexy Bild auf ihrem Instagram-Kanal.

Lediglich mit einem grünen Bikini bekleidet, steht Charlotte Würdig im Garten. Den Blick hat die Moderatorin lasziv in Richtung Kamera gewendet.

Charlotte Würdig: Sexy Bild macht Fans verrückt

Doch die wenigsten ihrer Fans achten auf das Gesicht der 42-Jährigen. Vielmehr zieht ihr Hintern alle Blicke auf sich. Der ist nämlich extrem gewachsen. Oder hat Charlotte Würdig da etwa nachgeholfen?

Das ist Charlotte Würdig:

Charlotte Würdig wurde am 11. Juli 1978 in Oslo geboren

Sie ist Moderatorin und Schauspielerin

2012 heiratete Charlotte Engelhardt, so ihr Mädchenname, den Rapper Sido

Das Paar bekam zwei Kinder

Im März 2020 wurde bekannt, dass sich Charlotte Würdig und Sido getrennt haben

2018 nahm Charlotte Würdig bei „Let's Dance“ teil

Darauf lassen zumindest die Worte schließen, die sie neben das sexy Foto auf Instagram gestellt hat. „Ich, nachdem ich zu viele Folgen 'Keeping up with the Kardashians' geschaut habe. #allesganznatürlich.“

Charlotte Würdig macht es wie Kim Kardashian

Es scheint also, als hätte sich Charlotte Würdig an den Photoshop-Fähigkeiten von US-Ikone Kim Kardashian bedient und ihren Po mit technischen Hilfsmitteln ordentlich größer gezaubert.

Ihre Follower jedenfalls feiern die witzige Aktion der Moderatorin. So schreibt RTL-Kollegin Annett Möller: „Dass du aber auch so übertreiben musst.“ Und schickt gleich noch ein lachendes Smiley vorneweg. Und Ex-„Bachelorette“ Jessica Paszka kommt ebenfalls aus dem Lachen nicht mehr heraus und schreibt: „I love you.“

Das tun wohl auch die zahlreichen Fans der 42-Jährigen. So sammelte Charlotte Würdig in wenigen Stunden über 10.000 Likes und etliche Kommentare auf ihr Po-Bild.