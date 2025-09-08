Enthüllung in Netflix-Doku! Charlie Sheen hatte Sex mit Männern

In einer neuen Netflix-Doku rechnet Charlie Sheen mit seiner wilden Vergangenheit ab. Der einstige Hollywoodstar spricht offen über Exzesse, Alkohol und Drogen. Erstmals thematisiert er auch seine sexuellen Begegnungen mit Männern. Die Dokumentation verspricht, nichts auszulassen.

Charlie Sheen sagt im Gespräch mit „People“: „Ich werde nicht vor meiner Vergangenheit davonlaufen oder mich von ihr beherrschen lassen.“ Besonders befreiend war für ihn, Sex mit Männern zuzugeben.

Charlie Sheens Sexuelle Erfahrungen

„Ich habe die Speisekarte umgedreht“, erklärt Charlie Sheen gegenüber „People“. Damit meint er seine Entscheidung, nach Jahren mit Frauen etwas Neues auszuprobieren. Seine Begegnungen mit Männern begannen während seiner Crack-Sucht.

Anfang der 90er-Jahre starteten seine Drogenprobleme. Er schildert, die Drogen seien „der Auslöser, dort hat alles seinen Ursprung“ gewesen. In Phasen der Cleanheit setzte er sich mit der Frage auseinander: „Woher kommt das?

Warum ist das passiert?“ Schließlich habe er sich gesagt: „Na und? Manches war seltsam, vieles verdammt unterhaltsam – und das Leben geht weiter.“

HIV-Outing und Sexsucht

Bereits 2015 sprach der Amerikaner offen über seine dunkle Vergangenheit. Im Zuge seines HIV-Outings thematisierte er seine Drogenexzesse. Er infizierte sich mit dem Virus. Einige seiner Übernachtungsgäste entdeckten seine Medikamente. Sie erpressten den Schauspieler.

Anfangs zahlte Charlie Sheen, bevor er seinen HIV-Status öffentlich machte. Er berichtete von seiner Sexsucht. Er gestand, Affären mit Männern verschwiegen zu haben. Grund dafür war die Angst vor Erpressung. Die Netflix-Doku „aka Charlie Sheen“ geht schonungsloser ins Detail. Er schildert, wie ihn die Sucht in den Abgrund riss.

