Cathy Lugner: Da leuchten nicht nur die Kerzen – so sexy feiert das It-Girl Weihnachten

„Süßer die Glocken nie klingen, als zu der Weihnachtszeit“ – das dachte sich wohl auch Cathy Lugner und verzichtete einfach mal auf Klamotten vor dem Baum.

Die Ex von Baulöwe Richard Lugner zeigt auf Instagram ganz private Weihnachtsfotos: Cathy Lugner in roten Dessous vorm Baum, im Stringtanga bei der Essenszubereitung oder beim sexy Geschenkeauspacken.

Cathy Lugner: Sexy Weihnachtsgrüße auf Instagram

Da leuchteten die Augen der rund 166.000 Abonnenten des 30-jährigen It-Girls. Und natürlich hat Cathy für die auch noch ein paar warme Worte parat: „May your heart be warmed by the sweet magic that christmas always brings. Your home be filled with joy of christmas season and may all your dreams be fulfilled. Merry Xmas. God bless ya.“ (z.Dt.: „Möge dein Herz von der süßen Magie erwärmt werden, die Weihnachten immer mit sich bringt. Dein Zuhause soll voller Weihnachtsfreude sein und alle deine Träume mögen erfüllt werden. Frohe Weihnachten. Gott schütze euch.“).

-----------------------

Das ist Cathy Lugner:

Catherine „Cathy“ Schmitz, ehemalige verheiratete Catherine Lugner wurde am 7. Dezember 1989 in Wittlich geboren

Sie arbeitet als Fotomodell, Fernsehdarstellerin und Influencerin

Im September 2016 nahm Cathy Lugner als Kandidatin an der Reality-Show Promi Big Brother teil

Dort wurde die auf den zweiten Platz gewählt

Cathy Lugner hat eine Tochter

---------------------

+++ Cathy Lugner hat einen neuen Freund – krass, was der beruflich macht +++

Fans sind begeistert

Ihre Fans jedenfalls freuen sich über die leichtbekleideten Weihnachtsgrüße: