Cathy Hummels will sich gegen Corona einsetzen – doch DAS hat sie nicht bedacht

Der neue Instagram-Post von Cahty Hummels sorgt für ordentliche Furore in dem sozialen Netzwerk! Das Model teilte ein Foto von sich, welches sie vor einem Waldstück zeigt. Ernst schaut die 32-Jährige in die Kamera. Das Bild entstand während eines Foto-Shootings mit dem Projekt "thehelpingleopard”.

Über die ist bisher kaum etwas bekannt. Eine Website zu dem Projekt gibt es noch nicht und auch auf der Instagram-Seite gibt es lediglich drei Posts, die den Launch der Firma teasern. Da das Maskottchen allerdings ein Leopard mit Mundschutz ist, handelt es sich hier wohlmöglich um eine Hilfsorganisation für Corona-Bedürftige. „Ich freu mich euch bald mehr verraten zu dürfen.", schreibt Cathy Hummels unter den Post. Sie wird wohl in den kommenden Tagen verraten, um was für ein Projekt genau es sich hierbei handelt.

Cathy Hummels: Nicht bei allen kommt die Aktion gut an

Doch obwohl Cathy Hummels mit ihrem Post wahrscheinlich ein wohltätiges Projekt anteasern und unterschützen möchte, stößt ihr Bild bei vielen ihrer Abonnenten sauer auf. Ein User schreibt wütend: „Geht das nicht auch ohne Shooting? Ohne dieses "Guckt alle her wie toll ich bin" wäre es eine schöne Sache gewesen. Sorry, aber halte dich lieber an Regeln, anstatt die Heldin zu spielen.”

–––––––––––––

Weitere Promi-News

–––––––––––––

Der Nutzer scheint sauer zu sein, dass Hummels die Heldin der Corona-Krise spielen wolle, aber mit einem Foto-Shooting niemanden geholfen werden könne. Cathy Hummels hätte das Projekt auch anders unterstützen können - und zwar ganz ohne ein Shooting. Die bergen im Moment nämlich das Risiko, dass man sich mit dem Coronavirus ansteckt. Immerhin sind bei einem Foto-Shooting immer viele Menschen involviert. Hinzu kommt, dass Hummels Shooting allem Anschein nach sogar draußen aufgenommen wurde! Ob sich hier auch alle an den Mindestabstand gehalten haben?

Hummels will etwas klarstellen

Cathy Hummels nimmt Stellung zu der Aussage und antwortet: „Das sag ich doch gar nicht. Aber Fotos braucht man.” Doch mit dieser Antwort scheint sich der Verfasser des Kommentars nicht zufrieden zu geben und fragt Hummels daher: „Trotz Kontaktsperre? Wie rechtfertigst du das bitte?”

Und auch ein anderer User klingt sich in das Gespräch ein und kommentiert Hummels Antowrt mit: „Für was denn? Um Dich in Szene zu setzen? Sorry, aber das ist für mich schon zwanghaft wie sehr Du immer im Mittelpunkt stehen möchtest. Du tust doch immer nur Dinge um im Rampenlicht zu stehen, aber nicht aus Überzeugung und nicht weil Du helfen möchtest.” Darauf antwortet Hummels dann nicht mehr.

Cathy Hummels ist ein bekanntes Model aus Deutschland. Foto: picture alliance/dpa

-------------------

Das ist Cathy Hummels:

Geboren am 31. Januar 1988 in Dachau als Catherine Fischer

Sie ist eine deutsche Moderatorin und Frau von Fußball-Weltmeister Mats Hummels

Mats Hummels und Cathy hatten sich 2007 in München kennengelernt

2008 zog Mats Hummels nach Dortmund, Cathy folgte ihm

Am 11. Januar 2018 wurde ihr gemeinsamer Sohn Ludwig geboren

2015 nahm Cathy Hummels an der 8. Staffel von Let's Dance teil und schied als Erste aus

------------------------

Die Aktion ist für sie wohl nach hinten losgegangen...(kf)