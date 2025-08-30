Cathy Hummels hat genug vom Single-Dasein – und das sagt sie jetzt auch ganz offen. Auf Instagram meldet sich die Moderatorin mit einer Mischung aus Humor und Ehrlichkeit bei ihren Fans und erklärt, dass es so einfach nicht mehr weitergehen könne. Passend zum bevorstehenden Oktoberfest wagt sie einen besonderen Versuch: Mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz sucht sie nach dem perfekten Wiesn-Look, um endlich ihrem Traummann zu begegnen.

Gesagt, getan: Schon wenige Sekunden später präsentiert Cathy stolz ihr neues Dirndl – und sorgt damit für Gesprächsstoff bei ihren Followern. In zarten Rosé-Tönen mit funkelnden Details zeigt sie sich im typischen Wiesn-Style und fragt ihre Fans, ob sie damit die richtige Wahl für den großen Flirt auf dem Oktoberfest getroffen hat.

Cathy Hummels ist nach wie vor single

‚Hey Chat, was soll ich, Cathy Hummels, auf der Wiesn, damit ich endlich meinen Traummann finde?'“, fragt Cathy Hummels die KI. Bereits wenige Sekunden spätere liefert ChatGPT ihr die Antwort für ihr perfektes Dirndl: „Rosé oder Beerentöne, ein herzförmiger oder Balkonette-Ausschnitt und am besten knieumspielend bis Mitte Wade soll es sein. Gesagt – getan! Plötzlich trägt Cathy Hummels ein rosanes Dirndl mit glitzernden Gänseblümchen-Details, das all‘ die Merkmale erfüllt.

+++ Cathy Hummels gesteht: DARUM gibt sie niemals auf +++

Dazu schreibt Cathy Hummels: „Ich hab Chat[GPT] gefragt, was ich auf der Wiesn anziehen soll, um endlich meinen Traummann zu finden… Die Antwort: Rosa Dirndl! Was meint ihr: Treffe ich so endlich auf einen gescheiten Mann? Beim Wiesn Bummel trage ich dann einen anderen Look, noch bunter! Stay tuned [Bleibt gespannt], es wird knallen!“

Fans geben einen gutgemeinten Rat

Ihre Zuschauer sind hellauf begeistert von Cathy Hummels Dirndl! Nichtsdestotrotz stehen die Chancen, ihren Traummann auf der Wiesn zu finden, aus Sicht der Fans nicht sonderlich gut:

„Ich helfe dir!“

„So schön, dein Dirndl!“

„Bloß kein Stress. Du machst in allem eine gute Figur. Egal welche Farbe!“

„Das sieht mega aus!“

„Du bist so witzig!“

Ach Cathy, kämpfe nicht der Richtige kommt bestimmt!“

Am Ende überwiegt aber vor allem eines: die Sympathie ihrer Fans. Viele raten ihr, sich keinen Druck zu machen und die Dinge einfach auf sich zukommen zu lassen. Denn ob mit rosa Dirndl oder buntem Bummel-Outfit – Cathy Hummels hat längst bewiesen, dass sie mit Humor, Charme und Leichtigkeit jede Bühne erobern kann. Der Rest kommt bestimmt zur richtigen Zeit.