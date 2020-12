Cathy Hummels zeigt stolz ihren Weihnachtsbaum – und wird verspottet: „Meine Güte, was soll das?“

Na, DER Schuss ging wohl nach hinten los...

Heiligabend ist nur noch drei Wochen entfernt, so langsam kommt trotz Corona Weihnachtsstimmung auf. Die ersten Weihnachtsbäume werden ausgesucht, aufgestellt und geschmückt. Geschenke besorgen genießt ohnehin bei vielen aktuell höchste Priorität. Klar, dass es auch unsere Promis „weihnachteln“ lassen.

Doch bei Cathy Hummels ist wohl was schief gegangen!

Cathy Hummels zeigt stolz ihren Weihnachtsbaum

Die Ehefrau von BVB-Superstar Mats Hummels hat auf Instagram einmal mehr ihre Fans und Follower an ihrem Alltag teilhaben lassen. Diesmal hat Cathy Hummels ein Foto ihres geschmückten Weihnachtsbaums gezeigt.

Cathy Hummels, Influencerin und Ehefrau von BVB-Star Mats Hummels. Foto: Lino Mirgeler/dpa

Der Stolz ist in ihrem Gesicht kaum zu verbergen. Die Influencerin schreibt: „It‘s beginning to look a lot like Christmas! Ich finde, wir sollten dieses Jahr zu Weihnachten noch mehr Farbe in unser Leben bringen. Es muss nicht immer gold oder rot sein, wenn es auch mal kunterbunt sein kann.“

Das ist Cathy Hummels:

Catherine „Cathy“ Fischer-Hummels ist am 31. Januar 1988 in Dachau als Catherine Fischer geboren

Sie ist eine deutsche Moderatorin und Frau von Fußball-Weltmeister Mats Hummels

Mats Hummels und Cathy hatten sich 2007 in München kennengelernt

2008 zog Mats Hummels nach Dortmund, Cathy folgte ihm

Am 11. Januar 2018 wurde ihr gemeinsamer Sohn Ludwig geboren

Cathy Hummels arbeitete unter anderem als Kolumnistin für die Zeitschrift Closer

2015 nahm Cathy Hummels an der 8. Staffel von Let's Dance teil

Die 32-Jährige weiter: „Ich liebe meinen Weihnachtsbaum. Außerdem beschreibt er auch meine Einstellung, mein Motto: Je mehr Facetten ein Mensch hat, desto einzigartiger ist er. Mainstream ist langweilig!“ Ob das ihre Anhänger auch sehen?

Nicht wenige liken das Foto, schicken Küsschen, Herzchen und Lob für den Baum. Doch es gibt auch böse Kommentare...

Cathy Hummels erntet böse Worte für Weihnachtsfotos

Und die haben es in sich! Das muss sich Cathy Hummels virtuell vorwerfen lassen:

„Vor lauter Selbstdarstellung ist der Weihnachtsbaum nicht wirklich zu erkennen.“

„Irgendwie aseptisch und nervig kommerziell, das Getue hier. Meine Güte, was soll das?“

„Nicht meins. Total überladen.“

„Bestimmt sind die Ticktes über Weihnachten nach Dubai schon gebucht. Man kann es ja als Quality Time anpreisen. Und Dubai ist offiziell kein Risikogebiet.“

Puh, zweifellos harter Tobak. Doch das ist Cathy ja (leider) gewöhnt...

Um die Beziehung von ihr und Mats Hummels kursieren unzählige Gerüchte. Immer wieder vermuten Insider eine Liebes-Krise bei dem Ehepaar. In einem neuen Fernsehinterview äußert sich Cathy Hummels mit klaren Worten zu ihrer aktuellen Situation! Hier erfährst du alle Hintergründe. (mg)