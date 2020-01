Cathy Hummels überrascht mit Geständnis – „Keine Lust auf...“

Ehrliche Worte von Cathy Hummels (31)!

Cathy Hummels zeigt zur Überraschung ihrer Fans nicht nur die Herpes-Infektion an ihrer Oberlippe. Gleichzeitig macht sie ein Geständnis, das für viele ihrer Anhänger längst überfällig war!

Cathy Hummels (31): Geständnis im Instagram-Post

Die Influencerin streckt ihren Fans bei Instagram einen Kussmund entgegen. Aber keinen gewöhnlichen: Mitten auf die Oberlippe hat die Influencerin sich ein Herzchen gemalt.

Damit will sie offenbar ihre Herpes-Infektion überdecken – oder vielleicht gerade darauf aufmerksam machen. Denn das süße Foto hat eine Message: „Love Your Perfect Imperfections!“, zu Deutsch: „Liebe deine Unperfektheit.“

Cathy Hummels. Foto: imago images / Future Image

Hat Cathy nachgeholfen?

Dann erklärt sie: „Zum Abschluss dieses Themas, auch weil ich keine Lust mehr auf 'ne Botox-Lippe habe, will ich euch meine besten von euch gesammelten Haushaltstipps weitergeben“, kündigt die Frau von BVB-Star Mats Hummels an und zählt die Klassiker der Haushaltsapotheke auf. Teebaumöl, Ingwer, Honig und so weiter.

Aber Moment mal – Botox-Lippe? Hat Cathy da etwa nachgeholfen? Schon im November 2018 boten Cathys Instagram-Schnappschüsse allerlei Futter für diese Vermutung.

Fans wunderten sich im schon 2018 über die plötzliche Veränderung

Nase, Lippen und Wangen sahen damals irgendwie anders aus, vermutete damals die „Bunte“. Ein offizielles Statement gab es von der Dirndl-Designerin damals nicht zu dem Thema.

Offenbar steht die Brünette jetzt zu diesem Eingriff – und hat gleichzeitig genug von dem Gift unter ihrer Haut. Laut aktuellen Posting will sie in Zukunft auf Botox und Co. verzichten.

Hast du doch auch gar nicht nötig, Cathy!