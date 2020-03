Cathy Hummels kehrt nach vier Wochen aus Thailand zurück – Fans haben DIESE berechtigte Frage

Cathy Hummels steht in der Kritik. (Archivfoto)

Moderatorin Cathy Hummels treibt ihre Karriere voran. Die Ehefrau von BVB-Kicker Mats Hummels arbeitete gerade vier Wochen in Thailand an einem TV-Projekt – doch genau das wirft bei den Fans von Cathy Hummels eine ganz bestimmte Frage auf.

Cathy Hummels: Trennung von Sohn Ludwig

Am Dienstag meldete sich Cathy Hummels aus dem Flugzeug per Instagram-Story bei ihren Fans. Nach über vier Wochen Thailand fliegt die Frau von Mats Hummels zurück nach Deutschland – und hat nur eine Sache im Kopf: „Ich freue mich so auf meinen Sohn, ihr könnt euch das nicht vorstellen.“

Die letzten Tagen seien „echt hart“ gewesen, weil ihr Ludwig nicht die ganze Zeit bei ihr sein konnte. „So lange war ich noch nie weg von ihm, und ich hatte noch nie solche Sehnsucht nach einem Menschen.“

Mit einem schwarz-weiß Foto, auf dem ein intimer Mama-Sohn-Moment festgehalten ist, bringt Cathy Hummels die Liebe zu ihrem 2-Jährigen zum Ausdruck: „Ich komme zu dir!“

„Warst du ohne deinen Sohn so lange weg?“

Den Fans drängt sich eine Frage auf, eine Nutzerin fragt: „Oh Gott, warst du ohne deinen Sohn so lange weg?“ – „Natürlich nicht“, verteidigt sich die Influencerin mit einem lachenden Smiley, räumt dann ein: „Aber die letzten Tage schon.“

Laut eines Instagram-Posts war Ludwig bis zum 27. Februar mit in Thailand, flog dann in Begleitung der Nanny zurück nach Deutschland.

Knapp zwei Wochen waren Mama und Sohn also getrennt – und das sorgt für Kritik:

„Es gibt Menschen, die würden nicht mal ihre Tiere so lange abgeben.“

„Meinem exakt gleichaltrigen Sohn würde ich das nicht antun. In dem Alter verstehen sie ja noch überhaupt nicht, warum Mama so lange weg ist, sogar wenn es sinnvollere Gründe als reinen Egoismus gibt.“

„Ich kann nur für sie hoffen, dass es die ganze Sache wert war. Es wird sich zeigen...“

Die Kommentare dürften Cathy Hummels aber wenig stören.

Wieder vereint mit ihrem Sohn wird sie Mats Hummels vom heimischen Sofa aus die Daumen für das Champions-League-Spiel Paris-Saint-Germain – Borussia Dortmund drücken >>>> Hier geht's zum Live-Ticker des Achtelfinal-Rückspiel in Paris.