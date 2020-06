Cathy Hummels teilt Bild – alle achten nur auf DIESES Detail

Cathy Hummels teilt täglich Bilder bei Social Media, nimmt ihre Follower in ihren Storys durch ihren Tag mit.

Auch am Dienstag postete die 32 Jahre alte Spielerfrau wieder ein Foto. So weit nichts Besonderes. Cathy Hummels sitzt am Rande ihres Marmor-Esszimmertischs, trägt Jeans, ein Holzfällerhemd, die Haare offen.

Cathy Hummels: Alle achten nur darauf

Dazu schreibt Cathy Hummels, am Abend können sich ihre Fans auf ein neues Video freuen, in dem sie durch eine Meditation führt. Es heißt: „Es ist ein Video, das mir sehr am Herzen liegt. Warum? Weil drei Minuten am Tag Augenschließen und Besinnung wirklich viel helfen können... ich würde fast wagen zu behaupten, dass es heilt.“

Das ist Cathy Hummels:

geboren am 31. Januar 1988 in Dachau als Catherine Fischer

sie arbeitet als Influencerin, Kochbuchautorin, Moderatorin und Model

2007 lernte sie Mats Hummels kennen

2008 zogen sie nach Dortmund

am 15. Juni 2015 heirateten sie in München

am 11. Januar 2018 wurde Sohn Ludwig geboren

In den Kommentaren freuen sich die Fans über die Ankündigung. Eine Frau kommentiert: „Das stimmt! Meditation kann einen so starken inneren Frieden bewirken wie kaum etwas anderes“. Aber vor allem ein Detail erweckt die Aufmerksamkeit der Follower. Die Haare von Cathy Hummels.

Eine Auswahl an Kommentaren:

Diese Haare... Wahnsinn!

Das werden ja immer mehr Haare. Wow, wie geht das?

Wahre Worte. Was für schöne Haare.

Wunderschöne Haare

Wunderschön und tolle Haare

Traumhaare

Was Cathy Hummels tut, um diese Haarpracht zu erlangen, hat sie (noch) nicht verraten.

Meditation mit Cathy Hummels

Kurze Zeit später teile die Frau von Mats Hummels schließlich das Meditations-Video.

Sie gibt zu: „Find your inner peace ist das wichtigste im Leben. Nach dem Motto: Wenn ich glücklich bin, kann ich Glück geben und teilen.“ (cs)