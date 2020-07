Cathy Hummels stellt sich DIESER irren Challenge – Fans rasten aus

Cathy Hummels ist wohl eine der umstrittensten Spielerfrauen in Deutschland. Egal, was sie macht, es gibt immer Follower, die sie dafür bei Social Media kritisieren.

In diesem Fall sind die Fans von Cathy Hummels auch ausgerastet, wenn auch nicht im negativen Sinne. Denn die Influencerin hat sich einer irren Challenge gestellt. Und die mit Bravour gemeistert.

Cathy Hummels mit irrer Challenege

Cathy Hummels macht gerade Sommerurlaub in Bayern mit ihrem Ehemann, BVB-Star Mats Hummels, und Söhnchen Ludwig.

Im See stellte sie sich der Challenge: Auf einem SUP auf dem Wasser einen Kopfstand machen. Zwar ist Cathy Hummels bekennender Yoga-Fan, doch ein Kopfstand ist ohnehin eine Herausforderung. Balance und Muskelkraft sind gefragt.

Zuerst ist die 32-Jährige unsicher, ob sie es schaffen kann, und zögert immer wieder, wie in einem Video auf ihrem Instagram-Kanal zu sehen ist. Irgendwann ist sie bereits in Position, doch so ganz klappen will es einfach nicht.

Und schwupp: plötzlich doch. Cathy Hummels macht einen Kopfstand, kann ihn sogar so gut halten, dass noch einige Varianten gelingen. Ihre Kamerafrau ist begeistert. „Wow, Alter!“, hört man sie sagen.

Cathy Hummels: „Es ist nur Kopfsache“

Für Cathy Hummels war es eine ganz schöne Anstrengung - wie passend, dass der See gleich da ist, und sie sich eine Abkühlung gönnen kann.

So schwer sei es gar nicht gewesen, sagt sie im Nachhinein. „Es ist nur Konzentration, nur Kopfsache.“

Cathy Hummels Foto: imago images / Future Image

Fans von Cathy Hummels rasten aus

Auch die Fans sind begeistert von der bestandenen Challenge. Wir haben Kommentare gesammelt:

Hut ab!

Da brauchst du eine ausgewogene Körperspannung, Respekt!

Alle Achtung

Wow! Und nicht aufgeben

Kurz zuvor hatte Cathy Hummels in einem anderen Post bereits verraten, mit drei Menschen gewettet zu haben, jemand habe es ihr aber nicht zugetraut. Mit dabei unter anderem Ehemann Mats. Ob er wohl nicht damit gerechnet hätte? Das klärt die Moderatorin von „Kampf der Reality-Stars“ nicht auf.. (cs)