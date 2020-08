Cathy Hummels spricht Klartext: „Der Name Hummels ist...“

Cathy Hummels ist dabei, sich als Moderatorin einen Namen in der deutschen Fernsehbranche aufzubauen. Dabei will die 32-Jährige sich nicht auf andere Menschen verlassen müssen, sondern auf eigenen Beinen stehen. Als Ehefrau von BVB-Star Mats Hummels eilt ihr jedoch der Ruf voraus.

Cathy Hummels weiß, dass sie sich aufgrund ihres berühmten Mannes immer wieder beweisen muss. Dass sie sich dann dazu entschieden hat, ausgerechnet eine Reality-TV-Show zu moderieren, können einige Kritiker nicht nachvollziehen. Welches Ziel verfolgt die Spielerfrau?

Ann-Kathrin Götze, Cathy Hummels und Co.: Das sind die 10 bekanntesten Spielerfrauen Deutschlands Ann-Kathrin Götze, Cathy Hummels und Co.: Das sind die 10 bekanntesten Spielerfrauen Deutschlands

Cathy Hummels blickt zurück: „Das Wort 'Shitstorm' wurde damals für mich erfunden“

In der Web-Talkshow „Lasst uns reden, Mädels!“ spricht Cathy Hummels offen und ehrlich darüber, wie sie es an den Punkt geschafft hat, an dem sie heute steht und welche Hürden sie bereits meistern musste. „Ich würde fast sagen, dass das Wort 'Shitstorm' damals für mich erfunden worden ist“, erinnert sich die Influencerin an ihre Rückschläge.

Für ihre „bild.de“-Kolumne anlässlich der WM im Jahr 2014 erntete Cathy Hummels nichts als Hohn und Spott. Heute erkennt sie selbst, dass es naiv war, sich auf den Deal einzulassen – doch aus ihren Fehlern will das Model lernen.

------------

Das ist Cathy Hummels:

Catherine Fischer wurde am 31. Januar 1988 in Dachau geboren

Während ihres Abiturs 2007 lernte Cathy den Fußballer Mats Hummels kennen und lieben

Als er vom FC Bayern zum BVB nach Dortmund wechselte, zog Cathy mit ihm mit

An der TU Dortmund studierte sie Wirtschaftswissenschaften

Am 15. Juni 2015 heiratete sie Mats Hummels

Das Paar hat einen Sohn, der am 11. Januar 2018 das Licht der Welt erblickte

Seit Juli 2020 moderiert Cathy Hummels die Realityshow „Kampf der Realitystars“

------------

Dank Ehemann Mats: Cathy Hummels kennt ihre Vorteile

Schauspielerin Saskia Valencia will von Cathy Hummels wissen, inwiefern ihr Ehemann Mats ihr in beruflichen Entscheidungen eine Hilfe ist. „Ich habe einen sehr bekannten Mann, ich trage seinen Nachnamen und es ist schon so, dass mir da relativ viele Türen geöffnet werden“, gibt die Moderatorin zu.

Cathy und Mats Hummels sind seit 2007 ein Paar. Foto: picture alliance/dpa

Was dabei jedoch nicht zu vernachlässigen sei, ist, dass sie dadurch permanent in einer bestimmten Schublade stecke. Sobald man den Namen 'Hummels' höre, habe man hohe Erwartungen an Cathy, wie sie in der Web-Show bei YouTube erklärt.

------------

Mehr zu Cathy Hummels:

Cathy Hummels: Diskussion mit Mats Hummels – „Er ist...“

Cathy Hummels stellt DIESE Frage und löst damit eine heftige Diskussion aus

Cathy Hummels: Frau von Mats Hummels verrät – „Ich bin schon lange nicht mehr...“

------------

DAS denkt Cathy Hummels über ihren berühmten Namen

Auch wenn ihr Liebster ihr eine emotionale Unterstützung ist, wolle sie ihre beruflichen Entscheidungen niemals von seinem Urteil abhängig machen. „Weil, wenn ich einen Misserfolg habe oder irgendwas nicht klappt oder ich Shitstorms bekomme oder sonst was, ich will das niemals auf irgendeine Person projizieren“, stellt sie klar.

„Der Name 'Hummels' ist ein Segen, aber der kann natürlich auch ein Fluch sein, weil viele natürlich immer doppelt und dreifach was von dir erwarten“, erklärt Cathy Hummels ihre Situation.

Das gesamte „Lasst uns reden, Mädels!“-Interview mit Cathy Hummels kannst du dir HIER ansehen.