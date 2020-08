Cathy Hummels: Skurrile Liebes-Aussage – „Bis dahin gibt's Frischhaltefolie“

View this post on Instagram

Sehr stolz darauf der @loveisland.de Crew anzugehören 🧡💜❤️- weil LIEBE einfach das Schönste ist. Jeder Topf findet irgendwann den passenden Deckel und bis dahin gibts ja Frischhaltefolie 💔🔜❤️!!! Freue mich auf den ‚After Sun’ Talk als Moderatorin gemeinsam mit @jimbonader !!! Und auf @loveisland.de im Vorfeld mit @janainazarrella 🔥 #crew #Teamlove ! Und das alles seht ihr bei @rtlzwei ✌🏻