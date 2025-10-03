Cathy Hummels zieht bitteres Fazit: „Der lügt mich sowieso an“

Seit der Scheidung von Mats Hummels ist Cathy offiziell Single. Und das hat einen Grund, der tiefer geht als viele denken. Auf ihrem traditionellen „Wiesn Bummel“ in München erschien Cathy auch dieses Jahr gut gelaunt. Das Event organisiert sie selbst und zieht jedes Jahr zahlreiche Promis an. Doch die Fragen dürften immer dieselben sein: Wen datet Cathy? Hat sie einen Neuen?

Ob Reality-Star Calvin Kleinen (33), Comedian Oliver Pocher (47) oder Fußballspieler Florian Rudy (36) – auf Cathys Instagram tummeln sich zur Wiesn gleich mehrere Männer an ihrer Seite. Doch ob sich da wirklich etwas Ernstes anbahnt? Wohl kaum.

Cathy Hummels hat Vertrauensprobleme

Warum? Cathy spricht offen über ihr Problem. Gegenüber „Gala“ gesteht sie: „Ich habe Vertrauens-Probleme und denke immer, der lügt mich sowieso an.“ Ihr Herz sei gebrochen. „Das liegt an mir, das weiß ich auch, weil ich einfach sehr viel erlebt habe und sehr viel mitgemacht habe und mein Herz echt gebrochen worden ist.“

Cathy gibt zu, dass es ihr schwerfällt, jemandem zu vertrauen. Zu oft habe sie erlebt, dass Männer nicht ehrlich waren. „Ich denke immer‚ ‚Ne, der lügt mich sowieso an‘ oder ‚Ne, der meint es eh nicht ernst mit mir‘.“

Dabei mangelt es ihr nicht an Angeboten. Im Gegenteil. Schon 2024 erklärte sie bei RTLs „Exklusiv – Das Starmagazin“: „Es ist ja nicht so, als würde es an Angeboten mangeln. Aber ganz viele sind tatsächlich in einer Beziehung oder sogar verheiratet und das ist für mich ein absolutes No-Go. Ich will doch keine Affäre sein; ‘ne heimliche Affäre, hallo?“