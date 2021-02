Cathy Hummels trägt Badeanzug auf offener Straße – doch Fans haben nur eine Frage

Ann-Kathrin Götze, Cathy Hummels und Co.: Das sind die 10 bekanntesten Spielerfrauen Deutschlands

Cathy Hummels hat es wieder getan!

Unabhängig von Wind und Wetter zeigt sich Cathy Hummels gerne und regelmäßig sexy auf Instagram. Erst kürzlich tollte sie im Bikini durch den Schnee – doch auch ohne weiße Winterlandschaft packt Cathy Hummels nochmal die Badesachen aus, posiert auf ihrem neuen Bild halbnackt auf offener Straße.

Cathy Hummels zeigt sich gerne sexy – doch ihre Fotoideen kommen nicht immer gut an. (Archivfoto) Foto: imago stock&people gmbh

Doch dafür gibt es nicht nur Beifall von ihren Fans.

Cathy Hummels: Sexy Foto-Shooting auf offener Straße

Während ihr Ehemann, BVB-Spieler Mats Hummels, seine Energie getrennt von seiner Frau in den Fußballs steckt, scheint sich Cathy Hummels immer wieder neue Ideen für ihren Instagram-Account auszudenken.

Das ist Cathy Hummels:

Catherine Fischer wurde am 31. Januar 1988 in Dachau geboren

Während ihres Abiturs 2007 lernte Cathy Fußballer Mats Hummels kennen und lieben

Als er vom FC Bayern zum BVB nach Dortmund wechselte, zog Cathy mit ihm mit

An der TU Dortmund studierte sie Wirtschaftswissenschaften

Am 15. Juni 2015 heiratete sie Mats Hummels

Das Paar hat zusammen Sohn Ludwig, der am 11. Januar 2018 geboren wurde

Ihr neuester Streich ist ein sexy Shooting auf offener Straße – und dabei war die Moderatorin wohl unentschlossen bezüglich ihres Outfits. Denn über einem Badeanzug trägt sie eine dicke Winterjacke und dazu Moonboots.

Doch für die 32-Jährige ist der Stilbruch ohnehin „Fashion“, wie sie in ihrem Beitrag schreibt: „Streetstyle mal anders – Nein, ich habe die Hose nicht vergessen. It's fashion Baby and Fendi“.

Cathy Hummels: Foto lässt Fans ratlos zurück

Ihr Fans scheinen mit dem Fashion-Foto jedoch relativ wenig anfangen zu können. Zwar kommentieren einige, das Foto sei sexy und die Mutter des kleinen Ludwig sehe mega aus – doch viele sind einfach nur ratlos und kommentieren:

„Schön, aber was bringt das?“

„Was ist das bitteschön? Lieber nichts mehr sagen, besser ist.“

„Warum?“

„Warum nur?“

„Aber sonst ist alles ok???“

Trotz der Kommentare scheint sich Cathy Hummels aber wohl in ihrer Haut zu fühlen, sie veröffentlicht anschließend noch weitere Bilder des ungewöhnlichen Shootings.

