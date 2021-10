Cathy Hummels zeigt sich auf ihrem neuen Foto mit einem irren Look. (Archivbild)

Cathy Hummels zeigt sich im irrem Look – plötzlich schaltet ER sich ein: „War unser Geheimnis“

Wow, was für ein Look! Normalerweise kennen wir Cathy Hummels elegant und sexy. Doch mit ihrem neusten Outfit beschreitet die Influencerin ganz neue Wege. Wild, sexy, verspielt – zu Halloween hat sich die 33-Jährige richtig in Schale geworfen.

Doch nicht nur das Outfit sorgt für Aufsehen bei ihren Fans. Interessanter finden es die meisten, wer sich unter dem neusten Foto von Cathy Hummels zu Wort gemeldet hat.

Cathy Hummels zeigt sich in besonderem Look

In Schlaghose, mit Glitzer-Plateaus, Crop-Top, langen Zöpfen und Glitzer im Gesicht steht die Influencerin an einer Rolltreppe. Sie streckt die Zunge raus, guckt frech in die Kamera: Das neuste Foto der 33-Jährigen ist ganz offensichtlich ein echter Hingucker.

------------------------

Das ist Cathy Hummels:

Catherine Fischer wurde am 31. Januar 1988 in Dachau geboren

Während ihres Abiturs 2007 lernte Cathy den Fußballer Mats Hummels kennen und lieben

Als der Profi-Spieler vom FC Bayern zum BVB nach Dortmund wechselte, zog Cathy mit ihm mit

An der TU Dortmund studierte sie Wirtschaftswissenschaften

Am 15. Juni 2015 heiratete sie Mats Hummels

Das Paar hat einen Sohn, Ludwig, der am 11. Januar 2018 das Licht der Welt erblickte

Um Mats und Cathy gibt es immer wieder Trennungs- und Scheidungs-Gerüchte

-------------------------

Dazu schreibt sie: „Ich rave heute eine Runde und geb Gas“. Anlass ist der Launch von „Hyedrink“, bei dem Cathy Hummels Co-Founderin ist.

Außerdem lässt sie verlauten: „Heute heiße ich einfach nur Cat.“ Die Fans feiern es: „Mega cool“, schreibt. Ein anderer witzelt: „Batman sei vorsichtig, Catwoman is back“. Die meisten wünschen ihr eine tolle Party. Doch noch mehr Aufsehen als ihr Outfit erregt bei den Fans ein Kommentar von Pietro Lombardi!

+++Cathy Hummels macht Sport, plötzlich klingelt es an der Tür – „Habe nicht mal einen BH an“+++

Cathy Hummels: Plötzlich meldet sich Pietro Lombardi zu Wort

Der Sänger kommentiert mit einem Lachsmiley: „Das ist die wahre Cathy“. Cathy Hummels antwortet prompt mit drei lachenden Emojis und einem Augenzwinkern: „Pietro, das war unser Geheimnis.“ Eine Antwort von Pietro steht allerdings noch aus.

Pietro Lombardi. Foto: IMAGO / Future Image

-----------------------------

Mehr zu Cathy Hummels:

------------------------------

Für Cathy Hummels ging die Partynacht dann aber doch nicht ganz so lang. Gegen Mitternacht machte sie sich gemeinsam mit ihrer Schwester wieder auf den Weg nach Hause. Aber nicht, ohne ihren Fans in ihrer Story davon zu berichten, dass es schon am Samstag für sie weitergeht: Da ist sie nämlich bei der Premiere von „X-Factor – das Unfassbare“ dabei. (abr)