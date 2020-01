Cathy Hummels schockt mit DIESEM Bild – „Nicht wegsehen!“

Cathy Hummels will auf die Buschfeuer in Australien aufmerksam machen.

Sie kümmert sich nicht nur um Dirndl, Fitness und das schöne Leben als Spielerfrau, nein. Cathy Hummels wirft ihren Blick auch immer wieder auf die Probleme der Welt.

So geschehen am Montagmorgen. Da teilte die Frau von BVB-Star Mats Hummels ein Bild, das sich derzeit rasend im Netz verbreitet. Es stammt aus Australien, zeigt ein verbranntes Känguru, was sich in einem Zaun verfangen hat. Den Flammen der Buschbrände wehrlos ausgeliefert, verlor es sein Leben im Feuer.

Cathy Hummels zeigt schockierendes Bild

Ein Schicksal, das Cathy Hummels berührte. Sie dazu drängt zu helfen. Auf Instagram schreibt Cathy: „Nicht wegsehen, Nicht verdrängen, Sondern HANDELN. Bitte spendet. Link ist in meiner Bio. Über 500 Millionen Tiere sind schon gestorben. Let's stop this together. Am liebsten wäre ich selbst vor Ort und würde helfen. Dieses Unheil macht mich sehr traurig. Wir Menschen verstehen wie wir uns schützen können, aber die Tiere leider nicht. Deshalb müssen wir den Tieren helfen, weil sie schutzlos den Flammen ausgeliefert sind.“

Cathy Hummels: Follower unterstützen sie

Mit dem Foto und ihren Worten scheint Cathy Hummels einen Nerv bei ihren Followern getroffen zu haben. Zu Tausenden kommentieren sie unter dem Bild: