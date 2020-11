Cathy Hummels tritt bei „Schlag den Star“ gegen Stefanie Hertel an – und sieht bei sich einen großen Nachteil. (Archivfoto)

Cathy Hummels bei „Schlag den Star“: Gleich beim ersten Spiel fassen sich Zuschauer an den Kopf! „Echt jetzt?“

Frauenpower bei „Schlag den Star“ am Samstagabend auf ProSieben!

Influencerin Cathy Hummels stellt sich Schlagerstar Stefanie Hertel – die ihr nicht nur an Jahren, sondern auch an Showbiz-Erfahrung um einiges voraus ist. Auch Cathy Hummels nimmt ihre Gegnerin ernst, sieht vor allem eine große Schwäche bei sich selbst.

Cathy Hummel bei „Schlag den Star“: Zuschauer nach erstem Spiel entsetzt

Als es am Samstagabend losgeht, fassen sich die ersten Zuschauer gleich an den Kopf. Denn beim ersten Spiel treten Cathy Hummels und Stefanie Hertel im Teig ausrollen gegeneinander an.

Ausgerechnet eine Küchentätigkeit beim Duell zweier Frauen? Das missfällt dem ein oder der anderen Zuschauerin dann doch: „Zwei Frauen treten an und das erste Spiel ist Teig ausrollen? Echt jetzt???“

Zwei Frauen treten an und das erste Spiel ist Teig ausrollen? Echt jetzt??? #sds #schlagdenstar pic.twitter.com/XmXPPJQHkC — StayHome Wendy (@TearsLaughter87) November 21, 2020

Cathy Hummels bei der Müllabfuhr - bitterböser Kommentar

Bei Spiel drei warfen sich die beiden Damen dann in richtige Arbeiterklamotte und mussten einen Müllwagen steuern. Cathy Hummels, die sich sonst gerne in Schale wirft als Müllfrau? Dafür kassiert die Influencerin bei Twitter einen bitterbösen Kommentar: „So muss sich ein richtiger Job anfühlen“, schreibt eine Zuschauerin ironisch.

Offenbar hängt Cathy Hummels bei der Zuschauerin das Klischee der Spielerfrau nach. Dabei lehnt sich die Ehefrau von BVB-Profi Mats Hummels beruflich alles andere als zurück, ist als Moderatorin, Buchautorin und Influencerin aktiv.

Cathy Hummels: Nervös wegen „Schlag den Star“-Battle

Seit Tagen rührt Cathy Hummels auf Instagram die Werbetrommel für ihr „Schlag den Star“-Battle gegen Stefanie Hertel.

Dabei macht die Frau von BVB-Star Mats Hummels eines immer wieder ganz klar: Sie ist sehr nervös vor ihrem TV-Auftritt auf ProSieben – so sehr, dass ihr linkes Auge seit einer Woche ständig zuckt.

Das ist Cathy Hummels:

Catherine Fischer wurde am 31. Januar 1988 in Dachau geboren

Während ihres Abiturs 2007 lernte Cathy Fußballer Mats Hummels kennen und lieben

Als er vom FC Bayern zum BVB nach Dortmund wechselte, zog Cathy mit ihm mit

An der TU Dortmund studierte sie Wirtschaftswissenschaften

Am 15. Juni 2015 heiratete sie Mats Hummels

Das Paar hat einen Sohn, der am 11. Januar 2018 das Licht der Welt erblickte

Sie hat mehrere Bücher veröffentlicht, darunter ein Kochbuch für Kinder und eine Autobiografie über ihre Depressionen

Schließlich wisse die 32-Jährige absolut nicht, was am Samstagabend in der TV-Arena auf sie zukommt, schreibt sie auf Instagram.

Und noch eine andere Tatsache bereitet der Mutter des kleinen Ludwigs Sorgen.

Cathy Hummels: „Es kann nur eine Gewinnerin geben“

So erklärt die Influencerin gegenüber „Bild“: „Meine größte Schwäche ist meine fehlende Erfahrung. Ich habe noch nie in so einer Sendung mitgemacht und bin auch noch nie als Einzelkämpferin gegen eine andere Person angetreten.“

Foto: ProSieben/Steffen Z. Wolff

In diesem Bereich sieht die Münchnerin Stefanie Hertel im Vorteil, die schon an mehreren Wettbewerben, darunter den „Grand Prix der Volksmusik“ oder auch „The Masked Singer“ teilgenommen hat – und dabei auch gut abschnitt.

Zwar ist Cathy Hummels und hat laut eigener Aussage auch ein gutes Durchhaltevermögen, aber: „Ich habe ein bisschen Bammel, dass es viele Spiele gibt, die mir einfach nicht liegen, und davor, dass ich immer langsamer bin als Steffie“, zitiert „Bild“. „Es kann halt nur eine Gewinnerin geben. Möge die Bessere gewinnen.“

Ob das am Ende Cathy Hummels oder Stefanie Hertel sein wird, kannst du am Samstag ab 20.15 Uhr bei „Schlag den Star“ auf ProSieben verfolgen. (kv/ak)