Cathy Hummels ganz ehrlich: Scheidung hat deutlich Spuren hinterlassen

Verliebt, verlobt, verheiratet, geschieden. Es ist die Kurzfassung des Liebes-Dramas um Fußballspieler Mats Hummels und Moderatorin Cathy Hummels. Nach langen Zeit der Spekulationen machten die beiden ihr Beziehungs-Aus 2022 öffentlich und auch direkt Nägel mit Köpfen.

Seit dem 19. Dezember ist die Scheidung von Cathy und Mats Hummels offiziell und die Moderatorin auf dem Weg in ein neues Leben. Erster Halt: Dubai. Hier will Cathy den Stress um ihr Privatleben zumindest für eine Zeit lang vergessen und sich zwei Tage Ruhe gönnen, bevor ihr Sohn Ludwig nachkommt. Dass sie die anscheinend dringend braucht, macht sie am Montag (21. Dezember) ganz deutlich.

Cathy Hummels zeigt sich nach Scheidung im Bikini

Nach dem Termin beim Notar zeigte sich Cathy Hummels noch freudig strahlend auf Instagram und verkündete: „Jetzt beginnt für mich ein neuer Lebensabschnitt.“ Angekommen im vermeintlichen Paradies zeigt sich die Influencerin deutlich nachdenklicher und lässt ihre Fans wissen: „Wieder ganz gesund zu werden und zu sein ist ein Progress. Wenn es mir nicht gut geht, kann ich nicht so gut essen. Es bleibt nichts kleben.“

Dazu hat sie eine Reihe von Urlaubsfotos veröffentlicht, die sie sichtlich erschlankt im Bikini zeigen. Dass ihr nach den letzten Monaten das Essen schwergefallen ist, möchte sie nicht verschweigen, sondern lieber ganz offen darüber sprechen.

Cathy Hummels ganz offen über Zeit nach der Scheidung

„Warum teile ich das jetzt? Weil es wichtig ist, darüber zu reden und zu sich zu stehen. Meine Scheidung und die Trennung musste ich ‚verdauen‘. Und kann meinem Körper wieder mehr Achtsamkeit, Entspannung, Zufriedenheit und Liebe schenken. Ich muss nicht mehr so viel kompensieren, was der Kopf nicht ausgehalten hat.“

Um kurz vorm Jahreswechsel noch einmal richtig zu entspannen verwöhnt sich Cathy Hummels jetzt selbst mit Massagen, Sport und langsam wieder mehr Essen. Von ihren Fans bekommt sie für ihre offenen Worte viel Zuspruch. Bleibt abzuwarten, was das neue Jahr für Cathy bereit hält.