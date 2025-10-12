Cathy Hummels spricht Tacheles – „Meine Weltanschauung ist sehr speziell“

Cathy Hummels steht seit ihrer Beziehung mit Mats Hummels im Rampenlicht. Jetzt spricht die 37-Jährige über Lob, Hass und ihr wahres Ich. Sie will zeigen, wer die „echte“ Cathy ist.

Die Moderatorin zieht die Blicke auf sich. Ihr Wiesnbummel mit Promis wie Pocher sorgte für Schlagzeilen. Sie polarisiert auf Instagram und im echten Leben. Viele Leute erkennen sie und sprechen sie an.

Cathy Hummels: Einblicke in ihr Innerstes und ihr Privatleben

„Ich habe sehr viele Neider“, sagt Cathy Hummels selbstbewusst. Sie betont, dass sie fast alles alleine macht. „Es gibt halt das öffentliche Bild der Cathy Hummels auf Instagram, aber es gibt eben auch noch eine andere“, fügt die Moderatorin in einem Gespräch mit RTL hinzu. Privat sei sie ruhig und brauche ihre Familie.

++ auch für dich interessant: Cathy Hummels zieht bitteres Fazit: „Der lügt mich sowieso an“ ++

Ihre verrückte Seite lebt die 37-Jährige auf Events oder Instagram aus. Dort lädt sie Reality-Stars wie Calvin Kleinen ein. „Ich glaube, meine Weltanschauung ist schon sehr speziell“, gesteht sie im RTL-Interview. Sie erklärt, dass sie sich nicht vom ersten Eindruck einer Person leiten lasse. So habe sie keine Vorurteile und wolle die Menschen kennenlernen.

„Ich kann auch nicht verstehen, wie man einen Menschen direkt hatet“, sagt Cathy Hummels schlussendlich deutlich. Bald erhalten ihre Anhänger noch weitere private und berufliche Einblicke: Am 13. November startet ihre „One Woman Show“. Die Moderatorin zeigt dabei unter anderem, wie sie ihre Projekte plant. Zudem möchte sie das Publikum direkt miteinbeziehen. Sie haben Möglichkeiten, ihr Fragen zu stellen.